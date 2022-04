La ex de Luis Miguel sacudió la red con sus curvas

Mollie Gould, ex novia de Luis Miguel volvió a confirmar en las redes sociales toda su belleza. La modelo estadounidense compartió este miércoles dos fotografías que desencadenaron una catarata de elogios de parte de los internautas. La norteamericana lució una musculosa rosa pastel, su largo cabello alisado y una amplia sonrisa. Además, la corista complementó su look con un sutil make up.

Un emoji de corazón rojo brillante, uno de destello y uno de carita sonriendo con aureola; más dos etiquetas de agradecimiento fue el corto y promocional epígrafe que eligió la ex pareja de Luis Miguel para su posteo. Recordamos que la blonda y el “Sol de México” se conocieron durante una gira musical “¡México por siempre!” a principio del 2018.

Esta reciente publicación de Mollie Gould obtuvo en Instagram más de mil likes, incluyendo el de su ex cuñado Alejandro Basteri. “Extraño tu hermosa sonrisa y amo tu cabello largo”, “Demasiado bella” y “Miss you in Mexico” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la bella artista en su mencionado post en Instagram.

Mollie Gould posando. Fuente: Instagram Mollie Gould

Por su parte, Silvia Pinal habló de Luis Miguel tras la confirmación de su nieta y su proyecto biográfico. La reconocida actriz ofreció una conferencia de prensa junto al elenco de “Caperucita roja”, una obra musical que está a punto de estrenarse.

Mollie Gould posando. Fuente: Instagram Mollie Gould

“Aunque no lo quiera él -Luis Miguel-, yo sí lo quiero, es un muchacho muy talentoso, es un gran valor que yo por los países que he viajado es un placer ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apapachan y como lo sacan a flote [...] es un muchacho muy talentoso, es guapo, es simpático, es joven, rico, tiene todo” señaló Silvia sobre el intérprete de "Suave"..