Netflix: 3 películas de terror que no te dejarán dormir y que debes ver del 6 al 10 de abril

zEl miedo y la angustia, siempre son de los grandes elementos del cine en la actualidad. Es por eso que existen miles de películas del género del terror en el catálogo de Netflix, pues para la plataforma es muy relevante atender a este sector de sus suscriptores.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir alguna de las películas, hemos reducido la lista a solamente tres de ellas para que las veas entre el 6 y el 10 de abril.

A continuación te dejamos con una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por Netflix. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y pareja.

Miedo profundo (The Shallows)

2016 | Duración: 127 minutos | Indonesia | Calificación de 3.2 sobre 5 en Sensacine México |

Imagen de la película. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Nancy (Blake Lively) una joven que practicaba surf en una solitaria playa de México, se queda atrapada en un islote a solamente cien metros de la costa. La distancia es corta, sin embargo, alcanzar la salvación no es tan fácil, pues un enorme tiburón blanco se interpone entre ella y la orilla.

Reparto: Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge, Janelle Bailey, Angelo Lozano Corzo, José Manuel Trujillo Salas, Diego Espejel y Pablo Calva. También disponible en Claro Video y Apple TV.

Que te trague el infierno (May the Devil Take You Too)

2020 | Duración: 110 minutos | Estados Unidos | Calificación 5.3 sobre10 en FilmAffinity |

May the Devil Take You Too. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Cuando su padre separado cae en un misterioso coma, una chica intenta encontrar respuestas en su antigua casa. Estando allá, la joven y su hermana descubrirán que los actos cometidos por su padre no son fáciles de borrar.

Reparto: Chelsea Islan, Widika Sidmore, Baskara Mahendra, Hadijah Shahab, Lutesha, Arya Vasco, Karina Salim, Shareefa Daanish, Karina Suwandhi, Ruth Marini y Aurélie Moeremans

Punto Rojo (Red Dot)

2021 | Duración: 84 minutos | Suecia | Calificación 5.3 sobre10 en FilmAffinity |

Red Dot. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Una pareja que espera a su primer hijo intenta salvar su matrimonio con un plan de ir a esquiar durante un viaje romántico. Sin embargo, este viaje se convierte en una huida desesperada para sobrevivir, pues son víctimas de una cacería sádica, además el pasado de la pareja regresa para atormentarlos.

Reparto: Nanna Blondell, Anastasios Soulis, Johannes Kuhnke, Kalled Mustonen, Tomas Bergström, Anna Azcarate y Thomas Hanzon.

SIGUE LEYENDO

Netflix: 3 películas románticas imperdibles que debes ver del 5 al 10 de abril

Netflix: 5 películas imperdibles que debes ver del 4 al 10 de abril