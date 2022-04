Exatlón México: Macky González se luce en coqueto look de mini short rosa y presume cinturita

Macky González no para de sorprender a sus millones de fans, y es que la ex integrante de Exatlón y ahora conductora en "Venga la Alegría" se está luciendo en el matutino con los mejores looks, como lo demostró con el coqueto mini short rosa que lució este martes con el que presumió cinturita.

En las últimas semanas, y después de su salida de "Exatlón All Star", la guapa atleta, y también licenciada en Comunicación, ha sido invitada para formar parte del programa de TV Azteca en el que presenta la sección dedicada a la popular competencia en la que participó.

Amancay González, nombre real de la deportista, ha ganado mucha fama en redes sociales, sobre todo Instagram, plataforma en la que cada día suma más fans, logrando llegar a más de 1.1 millones, con quienes comparte aspectos de su vida privada y profesional, y sobre todo conquista con sus atrevidas imágenes.

Macky González se luce en coqueto look rosa

La conductora y deportista compartió también en su cuenta oficial de la popular plataforma el look que llevó este martes al matutino, y aseguró que aunque el rosa no es uno de los tonos que usa normalmente, decidió atreverse y probar con un nuevo color, el cual de hecho es uno de los favoritos para la temporada de primavera-verano.

Macky luce cuerpazo. Foto: IG @macky.mx

En las imágenes podemos ver a Macky luciendo un coqueto conjunto de mini short con crop top de tirantes, un look con el que además de coronarse como fashionista, también pudo presumir cuerpazo, pues resaltó sus torneadas piernas y su pequeña cintura.

González llevó el atuendo, que destaca por su color y estilo de cinturón grueso en el mismo tono, combinado con zapatillas de tacón nude, con lo que le dio un toque más sensual al outfit, el cual además de resaltar su curvilínea figura, deja claro que se puede ser sensual y coqueta al mismo tiempo.

