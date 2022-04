Así luce Gabourey Sidibe, la protagonista de "Precious", tras la cirugía para bajar de peso

Cuando se menciona el nombre "Precious", de inmediato cae un recuerdo de aquella cinta que en el año 2009 fue muy destacada en el mundo de Hollywood. En ésta, surgió la figura de la actriz Gabourey Sidibe, quien llegó a llamar mucho la atención por su apariencia física.

Según la prensa de ese entonces, la joven conocida como Precious llegó a pesar 170 kilos, mismos que ahora no existen ya como tal pues ha variado mucho su anatomía.

Precious y la apariencia de Gabourey Sidibe

Corría el año 2009 y Gabourey Sidibe era la protagonista de la película "Precious". Por este trabajo, ella fue nominada al Oscar a Mejor Actriz. Actualmente tiene 38 años de edad y hace unos años llegó a pesar 170 kilos.

El problema para Sidibe fue que Hollywood, las redes sociales y el resto del mundo pueden llegar a ser muy crueles cuando se trata de hablar de la apariencia física de alguien, por lo que la actriz fue el foco de miles o millones de comentarios que señalaron cómo se veía, algo que la llevó a no sentirse cómoda y, por lo tanto, sentirse muy acomplejada.

Su sobrepeso e intranquilidad en torno a esto, la llevó a tomar la decisión de someterse a una cirugía que le ayudara a mejorar su salud física y, por ende, emocional.

Se somete a cirugía para perder peso

En el año 2016, Gabourey Sibide se sometió a una laparoscopia bariátrica en el centro UCLA de Los Ángeles. Esto sucedió debido a que ella y su hermano fueron diagnosticados con diabetes tipo 2. Ante tal situación, la actriz expresó en su momento:

“No quería preocuparme de todos los efectos que implica la diabetes. Me hubiese preocupado todo el tiempo de perder los dedos de los pies” dijo.

Ante tal situación, la actriz escribió un libro donde relató cómo pasó muchos años tratando de perder peso con poco éxito. Más de 10 años dedicó a esto y esto lo mostró en su libro "This Is Just My Face: Try Not to Stare" (Esta es simplemente mi cara, intenta no mirar fijamente).

Fue por ello que se sometió a la cirugía para reducir su estómago y así limitar la capacidad de comer. Luego de esa dura fase de su vida, tuvo que someterse mejorar su alimentación y actividad físico atlética.

Para 2019, la joven ya había perdido 77 kilos.

Padeció otras enfermedades

Además de esta cirugía, Sidibe también padeció bulimia, depresión y ansiedad, además de que odiaba las selfies. La misma joven ha admitido que la cirugía fue algo muy necesario para ella y su condición, pues de otra forma no habría logrado perder el peso que ha perdido.

Para rematar, la misma Gabourey ha dejado claro que aún con todo esto sabe que su belleza proviene de algo más que lo que mira en un espejo.

“He tardado años en darme cuenta de que con lo que nací es hermoso. No me sometí a la operación para ser bella. Lo hice para poder andar cómoda con tacones. Hacer volteretas. No quiero padecer dolor cada vez que subo un tramo de escaleras”, precisó.

MIRA EL VIDEO de Gabourey Sidibe