Yubeili canta sobre "Las Niñas Malas" que hacen sufrir a todos en su nuevo video

Omar Yubeili, actor y cantante mexicano, está de estreno con "Las Niñas Malas", canción que cuenta con la colaboración de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. En entrevista para el Heraldo de México, el cantautor nos revela las malas experiencias que lo hacen escribir de desamor.

Yubeili asegura que escribe mucho de desamor, pero evita caer en "¡ay, pobre de mí!", pues prefiere retratarlo como una sátira, comedia, el rencor o el amor bandido en sus canciones. Además, asegura que no solo ha conocido a una niña mala, sino a varias. Junto a este lanzamiento, también se le une "Otra Noche", también basado en sus experiencias.

A semanas del estreno de "Niñas Malas", Yubeili ya registra más de 2.5 millones de reproducciones en YouTube. El cantante nos adelantó el lanzamiento de su nuevo disco, que incluirá estos dos sencillos, nuevas colaboraciones y canciones nuevas, el cual podría salir a finales del 2022.

Yubeili advierte de las "Las niñas malas" en su nuevo video

"Las niñas malas" es el tema que está promocionando Yubeili, y en entrevista nos confesó que él también ha conocido a este tipo de chicas.

Me ha tocado conocer a morrillas... sobre todo cuando me empezó a ir bien, comencé a crecer en números y en redes se me acercó alguna que terminó siendo interesada

También nos enseñó su tatuaje de un corazón roto, pues él también ha tenido malas experiencias. Yubeili asegura que

No me doy cuenta de ese tipo de cosas, a veces pienso más con el corazón que con la cabeza

Y, aunque le tóco pasarla mal con un par, aclaró que no se trató de ninguna exnovia "no quiero que haya malentendidos", dijo, pues asegura que quien ha sido su pareja fue increíble. Pero antes de eso "me tocó conocer a muchas que estaban por los números". Una de "Las niñas malas" se metió a su casa durante dos semanas y "yo no me había dado cuenta, básicamente vivía ahí y yo la estaba manteniendo", reveló el cantante.

Sobre cómo nació la colaboración de Ewdin Luna y la Trakalosa de Monterrey en la canción y el video, Yubeili explicó que ya tenía tiempo tabajando en los corridos urbanos y al ser un género mexicano quiso hacer un tema que retratara el "sonido mexa que buscabamos... el video se grabó con una carnita asada", mostrando la realidad de lo que es México y su cliché.

Además, considera a Edwin Luna su hermano a la Trakalosa como una leyenda. Las niñas malas es una canción con la que "todo mundo se puede identificar, aunque no sean famosos... Creo que a todos nos ha tocado conocer a una persona que juega con nuestros sentimientos y te quiere con otras intenciones", dijo Yubeili.

Sobre "Otra Noche", el cantante asegura que es un tema muy trapero y con mucho rap que se puede disfrutar en las barras, habla de una historia de amor desde el cachondeo, pues retrata el exceso. Ambos sencillos formarán parte de su disco y asegura que con su música busca "representar a México, sus raíces y el regional mexicano", pues aunque es un artista urbano, quiere mostrar el mariachi y los corridos.