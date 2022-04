Vanessa Claudio: “¿Qué le pasó en la cara?”, la reacción de los fans ante atrevida foto

Vanessa Claudio es una de las figuras femeninas más conocidas de TV Azteca pues logró destacar por su extraordinaria belleza, sin embargo, en los últimos meses todos los halagos que recibía se han convertido en críticas pues aparentemente se ha realizado algunos “arreglitos” estéticos, los cuales, no la han favorecido pues ha cambiado drásticamente la apariencia de su rostro y es gracias a esto que ha recibido malos comentarios.

Todas estas críticas en contra de la conductora de “Al Extremo” se hicieron más intensas hace algunos días cuando fue la elegida de la televisora del Ajusto para conducir en la Alfombra Roja de los Premios Oscar, sin embargo, su trabajo no fue del agrado del público y se puso en tela de juicio su trabajo con presentadora, además, la apariencia de su rostro no pasó desapercibida y se convirtió en blanco de todo tipo de burlas, incluso, llegaron a compararla con Lyn May.

Ante esta situación, la también modelo nacida en Puerto Rico comentó de manera muy sutil que la inflamación en su rostro se debía a problemas de salud originados por el vuelo que realizó para viajar al evento, sin embargo, sus palabras solo originaron que se intensificaran aún más los ataques de sus detractores, los cuales, parecen ir en aumento con el paso del tiempo.

Vuelven a tundir a Vanessa Claudio

Luego de su participación en el programa especial de TV Azteca de los Premios Oscar, Vanessa Claudio disminuyó drásticamente su actividad en redes, pero el pasado fin de semana regresó y compartió una serie de fotos acompañadas de un mensaje dirigido para sus más duros críticos, no obstante, las cosas no salieron como esperaba y volvió a salir tundida.

“¡Los sueños se hacen realidad solo con trabajo! No dejen que nadie les haga dudar de su éxito, de lo que eres, ni tus intenciones”, escribió la presentadora de 38 años, quien en respuesta recibió más burlas: “¿Qué le pasó en la cara?”, “Ya párale al botox” y ¿Qué te hiciste?” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Vanessa Claudio.

Cabe mencionar que también hubo algunos internautas que salieron en defensa de la presentadora por lo que se formaron intensas discusiones entre los internautas.

