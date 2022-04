Me metía a los botes de basura: Lupillo Rivera recuerda sus humildes orígenes

Antes de que la dinastía Rivera se convirtiera en una de las más redituables en el mundo del espectáculo, el señor Pedro Rivera y Lupillo, su hijo, solían buscar diversas maneras de llevar el pan a la mesa.

Durante la charla que sostuvo el intérprete de "Sufriendo a solas" con Yordi Rosado, dio a conocer que se dedicó a pizcar uva con su papá y además solía meterse sin permiso con él a los conciertos para tomar fotos instantáneas y venderlas a la gente.

Cuando terminaba el espectáculo, aseguró, buscaba las latas de aluminio que encontrara a fin de revenderlas en los lugares donde las reciclaban.

"Me metía a los botes de basura, a sacar botes de aluminio, latas de aluminio", dijo.

Fue en una de esas ocasiones, confesó, que tuvo su primer acercamiento emocional con la música. El joven Lupillo se encontraba dentro de uno de los botes de basura cuando escuchó "Abrazado De Un Poste" de Lorenzo Monteclaro.

La melodía, dijo, lo impactó y le hizo sentir algo profundo dentro de sí. La historia se cerró años después, cuando conoció a su colega y le contó lo que pasó ese día.

Durante la infancia, narró, su papá lo enviaba a vender discos para aportar en la economía familiar. Esto lo llevó a conocer a distintos intérpretes, los cuales, por azares del destino, terminaron compartiendo escenario con él.

"A mí me han pasado muchas cosas interesantes como vida como artista que ya me habían pasado como morro. Yo vendí toda la música de Vicente Fernández ; el día que yo conocí a don Vicente Fernández yo le decía "fui fan de usted verdadero"", dijo.

Tanto fue su conocimiento de "El Charro de Huentitán" que incluso este le hizo un examen para saber si en verdad era el fanático que presumía ser. Al final, presumió, pudo responderle correctamente todas las preguntas. Historias similares, contó, le tocaron con artistas como Los Tigres del Norte, Ramón Ayala e inclusive a Juan Gabriel.

"Juan Gabriel me dijo andas dolido por una mujer. Y le dije: "No, lo que no sabe es que yo vendía su música de morro"", dijo.