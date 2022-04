Lupillo Rivera revela por qué se 'tapó' el tatuaje de Belinda, 'para todos los que no saben' | VIDEO

Lupillo Rivera ha sido blanco de burlas y memes en el último año después de que decidiera taparse el tatuaje que se hizo en el brazo en honor a Belinda. Los cantantes sostuvieron un supuesto romance secreto cuando fueron coaches de 'La Voz México' en 2018. Rivera declaró en entrevista para 'Chisme No Like' que estuvo muy enamorado de la 'Boba Niña Nice'.

Tras su rompimiento con Lupillo, Belinda comenzó un romance con Christian Nodal, el cantante de moda del regional mexicano. El romance parecía un cuento de hadas y estuvieron a punto de llegar al altar, sin embargo, tras dos años de noviazgo todo terminó. Nodal también se hizo varios tatuajes en honor a Beli.

Lupillo reaccionó de forma burlona cuando se enteró que Christian Nodal se hizo un enorme tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho, superando en tamaño al que el mismo Rivera se hizo en el brazo. El hermano de la fallecida Jenni Rivera declaró:

"No importa, al cabo él y yo sabemos muy bien que yo comí primero en esa mesa".

En entrevista con Yordi Rosado, Lupillo habló por primera vez de las razones que lo llevaron a taparse el tatuaje del rostro de Belinda con un 'rayón' negro que cubre completamente el que consideraba su mejor amuleto. El cantante fue muy criticado por esta acción e incluso dañó la reputación del tatuador que cubrió el tatuaje de Belinda con un enorme rayón negro.

"Valió mucho la pena taparlo. Mi esposa no me lo pidió, pero llegó un momento en el que dije: sabes qué amor, vamos a que me quiten el tatuaje. Yo creo que te mereces tu lugar y vamos a hacerlo. Ella grabó el video y todo".