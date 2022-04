Ludwika Paleta y la manera más extraña de beber de una copa se viralizan: VIDEO

Ludwika Paleta es una de las actrices más reconocidas en México. Desde su llegada, la histrionisa enamoró a los espectadores con su belleza y su gran forma de actuar. Todo este cariño y talento la llevaron a ser una de las famosas más queridas de Instagram, donde se dedica a compartir algunos de los mejores momentos de su día a día.

En esta ocasión la polaca compartió un video en su perfil de Instagram donde enseña su equilibrio, pero también una nueva forma de tomar en copa. Esta dinámica forma parte de un challenge mejor conocido como “#TitaicChallenge”. Se tiene que mencionar que Ludwika confirmó estar esperando que su hermana lo haga con ella.

En el video se puede ver a la actriz de 43 años sentada en el jardín con una amiga delante de ella. Las dos extienden los brazos para recordar una de las escenas más románticas de “Titanic”. Conforme avanza el clip, Ludwika se va haciendo para atrás al igual que su acompañante, quien tiene la copa en la boca. La idea es agacharse lo suficiente para que la persona de atrás puedas tomar.

La reacción de sus fans

El video fue compartido hace 15 horas, pero no pasó desapercibido por los fans de la protagonista de “Madre solo hay dos”. Desde que se publicó el video que tiene de fondo la canción de “My Heart Will Go On” en su versión de “Titanic” se recabaron más de 62 mil likes y un sinfín de comentarios donde se pudo ver que la gente se río y disfrutó el momento.

“Me voy a preparar muy bien @luwdika_ paleta tú aguanta!” escribió su hermana entre los comentarios, a los que se suman el de otros amigos y fans. En los mensajes se pueden leer: “Y ahí van…”, “te dijeeee!!!”, “#epic”, además de muchos otros donde se pueden ver risas e invitaciones a otro amigos a que lo intenten. Algunos se atrevieron a decir que iban a unir un vagón de cuatro personas.

En caso de no haber hecho antes y querer pasar un tiempo divertido con los amigos durante una reunión fiesta. Este método puede poner a prueba el equilibrio de las personas, ya que en caso de no hacerlo bien pueden terminar empapados. Eso sí, todo puede terminar en un momento de muchas risas entre los presentes.

