JLo: Hermano de Ben Affleck no quiere a Jennifer López como cuñada; esta es la razón

Jennifer López y Ben Affleck comenzaron una nueva historia de amor a finales del 2021. Desde entonces los fans de ambos se han promulgado encantados por verlos felices una vez más. Ahora se confirmó que una persona no está contenta de ver al interprete de ‘Batman’ disfrutar de la vida con la ‘Diva del Bronx’. Se trata del mismo hermano del actor.

Casey Affleck, el hermano de Ben, no se presentó como un fan de la relación entre el actor y la cantante. El motivo no tiene nada que ver con un problema entre la cantante o algo parecido, sino que simplemente no cree que sea amor de verdad, sino una relación bastante superficial.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia Affleck, Casey se ha declarado en contra que su hermano y la protagonista de “Merry Me” estén viviendo una segunda oportunidad en el amor. “Le parece superficial. Ben y Jen son el centro de atención de Los Ángeles, lo que a Casey le parece frívolo”, reveló la fuente.

¿Qué ha ocasionado la relación?

De acuerdo con la información de diversos medios, la fuente confirmó que gracias al regreso de la pareja, Casey se ha alejado de ellos. Uno de los motivos es que no le interesa la fama. “Él se ha alejado de la pareja y simplemente no le interesa la fama”, se puede leer en la nota presentada por “OK!”.

A pesar de esto, Ben y Jennifer siguen avanzado en su romance, tanto que se han filtrado fotos de la pareja revisando algunas casas, ya que parece que se irán a vivir juntos. Una de las ciudades donde podrían tener una propiedad sería Londres.

De acuerdo con Información de Mail on Sunday, la pareja está buscando una mansión en las afueras de la capital de Londres previo a que inicie el verano. Entre las zonas en las que buscan se encuentra Richmond. Uno de los motivos es porque se encuentra muy cerca del aeropuerto de Heathrow.

