"El mío estaba muy cabr*n": Lupillo Rivera se lanza contra Christian Nodal por tatuaje de Belinda

Sin duda alguna hablar de Belinda, inmediatamente remonta a los hombres que se han tatuado su rostro debido al gran amor que le han tenido a la rubia, entre ellos debemos mencionar a su ex prometido Christian Nodal y claro Lupillo Rivera con quien la rubia jamás confirmó tener una relación amorosa, pero, “El toro del corrido” reveló que sí fueron novios.

Ahora que ni Nodal ni Lupillo Rivera ya tienen una relación con Belinda, ambos cantantes decidieron cubrir los tatuajes que se hicieron en honor a la rubia, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” optó por cubrirlos con otro diseño, mientras que el hermano de Jenni Rivera causó polémica debido a la forma en que decidió taparlo pues parece que fue “rayado”.

Ante esto, recientemente Lupillo Rivera reveló lo qué pensó al ver el enorme tatuaje de Christian Nodal de los ojos de quien fue su novia por unos meses en el pecho del joven intérprete.

En entrevista con Yordi Rosado, Lupillo Rivera habló sin tapujos sobre su relación con Belinda, eso sí, “El Toro del Corrido” aseguró que cada que habla de su relación con la rubia trata de hacerlo con mucho cuidado y el mayor respeto para su ex pareja y sobre todo para su actual esposa.

Lupillo Rivera, aseguró que en su momento él y Belinda fueron muy felices, sin embargo, cuando los medios de comunicación se dieron cuenta de su amor, se pusieron de acuerdo para negar su relación.

En dicha entrevista, “El toro del Corrido” reveló cómo fue que decidió ponerse un tatuaje de Belinda en su cuerpo mientras que eran novios, sin embargo, el cantante asegura que la intérprete de “El sapito” le pedía que no se lo tatuara, pero él insistió.

“Yo le dije: ‘Sabes qué, mandame una foto o voy a elegir una yo’, ‘no, no no te lo puedes poner’ (osea ,¿ella te decía no te lo pongas?) sí, y yo tengo todo eso grabado donde ella me dice que no lo haga, entonces le dije: ‘no, me lo voy a poner porque ya dije que me lo iba a poner’” dijo Lupillo Rivera