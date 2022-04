Eduin Caz hizo casting para cantante de 'El Recodo'; ¿por qué lo rechazaron? | VIDEO

Julio Preciado y la Banda el Recodo se reencontraron tras más de 25 años este fin de semana. La 'Madre de Todas las Bandas' organizó un concierto especial en el Auditorio Telmex de Guadalajara Jalisco en el que la sorpresa de la noche fue uno de sus vocalistas originales.

El público coreó todas las canciones de 'El Recodo' y fue un momento muy emotivo para Julio Preciado, que recién se recupera de una operación de riñones.

En entrevista para los medios de comunicación, el actual líder Alfonso Lizárraga reveló que Eduin Caz hizo casting para ser vocalista de la legendaria banda sinaloense:

"Eduin Caz hizo casting cuando iba a entrar Giovanni. Creo que fue en ese tiempo. Pues mira, la realidad qué bueno que no entró con nosotros porque si no, no fuera lo que es en la actualidad. Le aplaudimos todo lo que ha logrado hacer en tan poco tiempo".