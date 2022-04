Cardi B desaparece de redes sociales tras pelea con sus fans: "Espero que sus madres mueran"

Este domingo 3 de abril se realizó la 64 edición de los Grammy y la polémica no faltó durante y después de la ceremonia, pues Cardi B fue la protagonista de una acalorada discusión en redes sociales con sus fans luego de que le reclamaron su ausencia en la ceremonia y que criticaran a sus hijos.

La cantante neoyorquina estuvo entre los artistas nominados en los Grammy en la categoría Mejor interpretación de rap, aunque no se llevó el premio los fans no dudaron en reclamarle por no asistir a la gala y lanzaron fuertes críticas a su familia provocando que explotara y arremetiera contra ellos.

"Lo que quiero decir es, ¿por qué emocionarnos si sabes que no vas a ir a los Grammy desde el principio? Necesita tomar a sus fans más en serio, esto se está volviendo ridículo, lo siento”, escribió un usuario en Twitter desatando la discusión con la cantante.

"¿Cuándo los emocioné a todos? ¿Dónde y cuándo alguna vez di pistas? ¿Estás bien?”, fue la contundente respuesta de Cardi B ante la insistencia de algunos internautas que terminaron por enfurecerla al mencionar a sus hijos. “Espero que sus madres mueran”, concluyó la cantante y borró su cuenta de Twitter.

Cardi B decepcionada de sus fans

La rapera desapareció por completo de las redes sociales borrando todas sus cuentas, no sin antes enviar un mensaje con un video en Instagram en el que se dice decepcionada con sus fans por haber lanzado críticas a sus hijos sólo porque no asistió a la entrega de los Grammy.

"Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es***ida base de fans. Tienen que ser los más es***idos, criticando a mis hijos sólo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui, ¿qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme", añadió.

Cardi B es una de las celebridades más polémicas y esta no es la primera vez que discute con sus fans en redes sociales, pues hace algunos días compartió una fotografía en la que muestra la mitad del rostro de su pequeño hijo y esto le ganó más críticas donde los fans aseguraban que deseaba protagonismo.

