¿Andrea Legarreta y Erik Rubín se divorcian? La conductora revela fuerte crisis matrimonial | VIDEO

Andrea Legarreta y Erik Rubín forman uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Con más de 20 años de casados, la pareja ha formado una bella familia junto a sus hijas Mía y Nina. Y aunque todo pareciera 'miel sobre hojuelas', la realidad es que la pareja de artistas han tenido momentos complicados en su relación.

Durante las dos décadas de su matrimonio, los rumores de divorcio entre la pareja no han faltado; incluso se han llegado a especular posibles infidelidades de parte de Erik Rubín, sin embargo, esto no se ha confirmado y Andrea Legarreta se ha mantenido al lado de su marido contra viento y marea, demostrando que el amor puede más que las dificultades.

Durante una entrevista con Ventaneando, Andrea Legarreta admitió por primera vez haber tomado terapia de pareja junto a su esposo Erik Rubín:

"En una de esas crisis decidimos ir a terapia. Estuvimos un ratito, no conectamos mucho con la persona de la terapia y decidimos nosotros seguir caminando juntos, redescubrirnos y volvernos a enamorar. "

El reportero de Ventaneando cuestionó a Andrea Legarreta sobre si ha pensando en darse un tiempo con Erik Rubín, a lo que la conductora de 'Hoy' respondió:

"Sí hemos tenido momentos complicados de duda. Pero darse un break no lo sé, no lo hemos llegado a pensar. Más bien hemos llegado a decidir qué onda: ¿Seguimos o no?