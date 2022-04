VIDEO: así reaccionó Jada Pinkett al golpe de Will Smith a Chris Rock en el Oscar 2022

La bofetada que Will Smith dio a Chris Rock ha sido uno de los momentos más polémicos de la entrega de los Oscar 2022. No solo han surgido memes al respecto, sino que además tanto la esposa del ex Príncipe del Rap, como quien se "burlara" de ella en dicha ceremonia, han dado ya sus respectivas declaraciones.

Sin embargo, ese histórico momento también ha provocado una serie de hipótesis sobre si el golpe del protagonista de "En busca de la felicidad", realmente fue improvisada y todo se trató de una broma estratégicamente planeada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cabe recordar que Chris Rock hizo una broma durante la ceremonia de los Oscar 2022, comentó que esperaba ansiosamente la participación de Jada en la secuela de J.I. Jane, la mujer militar que tiene la cabeza rapada, haciendo alusión a la alopecia que padece la esposa de Smith.

Ahora han surgido distintos videos en redes sociales en los que se analiza cada una de las reacciones de los involucrados en esa épica escena, ahora fue el turno de Jada, quien en todo momento se ríe de la escena, por lo que muchos internautas se cuestionan si efectivamente todo se trató de un show, de una escena planeada.

Y es que en diversas grabaciones, en las que se ve a Smith regresando a su asiento y luego dice en voz alta y sin micrófono: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu "#%? boca!”, su esposa se encuentra de espaldas y aparentemente luce "normal" e incluso sonriente, ante la escena que protagonizó su esposo.

Ahora la pregunta sería si Jada se rió de nervios, ya que no supo cómo reaccionar ante la agresión de su esposo a Chris Rock, pues hasta ahora todo indica que la escena fue real.

Mira aquí el video: