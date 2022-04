Macky González eleva la temperatura en atrevido mini vestido blanco | FOTO

Macky González es una de las ex participantes más populares de "Exatlón México"; desde su salida de la edición All Star sus fans la han podido ver como conductora en "Venga la Alegría", donde se luce con sus mejores looks, como también lo hace en redes, lo que confirmó este jueves al presumir cuerpazo en un atrevido mini vestido blanco con el que elevó la temperatura.

La guapa atleta dejó a sus millones de fans sorprendidos por el outfit que lució la noche de este jueves, pues posó con un coqueto vestido, el cual permitió que presumiera al su trabajado cuerpo, pues recordemos que la ahora presentadora es una chica fitness.

Macky González presume piernas de infarto en atrevido look

Fue en su cuenta de Instagram en donde Macky consintió a sus millones de fans en Instagram con una imagen en la que se le puede ver posando con mucho estilo y luciendo un look blanco, prenda que llamó la atención de sus seguidores por sus provocativas transparencias.

Foto: IG @macky.mx

"Donde todo comenzó", fue la frase con la que González acompañó la imagen, en referencia a su visita al lugar ubicado en República Dominicana donde se graba la competencia "Exatlón All Star", a donde acudió para hacer algunas entrevistas a los participantes.

En la imagen se observa a la atleta luciendo un ajustado mini vestido blanco, que combinó con sandalias de tacón, el cual delinea su silueta a la perfección y destaca por su diseño de líneas en transparencias en la zona debajo del busto, dándole a la prenda un toque sensual.

Eleva la temperatura con sus looks de playa

Luego de su salida de la competencia de estrellas, Macky, de 32 años, mostró a sus fans que había perdido varios kilos y masa muscular, sin embrago, ahora la atleta y conductora luce mejor que nunca, dejando ver a sus seguidores que ha recuperado la figura que la ha hecho tan popular.

González ha ganado mucha fama en redes, sobre todo Instagram, plataforma en la que cada día suma más seguidores, logrando actualmente llegar a más de 1.1 millones, con quienes comparte detalles de su vida profesional y presume sus looks más sensuales, como los atrevidos bikinis con los que eleva la temperatura.

SIGUE LEYENDO:

Macky González eleva la temperatura en moderno bikini negro | FOTO

Macky González presume cuerpazo en bikini y se corona como la reina de Exatlón México