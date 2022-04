Andrés García tuvo una rivalidad con este galán del Cine de Ficheras, ¿era más guapo?

El nombre de Andrés García ha tomado relevancia en los últimos días, debido a la polémica con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz. Tras este suceso, los fans han recordado algunas anécdotas del actor, una de ellas su rivalidad con un famoso galán del Cine de Ficheras, quien no sólo triunfó en México, sino también en Europa y Estados Unidos debido a su atractivo físico que lo convirtió en un "símbolo sexual".

El originario de Santo Domingo, República Dominicana, llegó a México siendo muy joven y comenzó a trabajar como lanchero en el puerto de Acapulco, Guerrero. Aunque su oficio poco tenía que ver con el medio artístico, fue descubierto por productores de cine, quienes lo invitaron a salir en la pantalla grande, siendo su primera película 'Chanoc'.

Tras esta aparición, García fue invitado a otras producciones debido a que era un hombre talentoso y atractivo. 'La llamada del sexo', 'Tintorera', 'Cyclone' y 'Pedro Navajas' son algunos de sus trabajos en cine, mientras que en televisión estelarizó diferentes telenovelas como: 'Ana del aire', 'Mi nombre es Coraje', 'Escándalo' y 'Tú o nadie', por mencionar algunas de su larga trayectoria.

Andrés García era lanchero antes de ser galán de cine Foto: IG @andresgarciatvoficial

Así fue la rivalidad de Andrés García y Jorge Rivero

A pesar de que Andrés García era muy popular entre los directores y productores, así como con el público femenino, había otro actor que le hacía competencia, pues también gozaba de capacidad interpretativa y un atractivo físico que lo colocaron como "símbolo sexual", se trataba de Jorge Rivero, quien tuvo algunas participaciones en el Cine de Ficheras, pero también destacó en cintas europeas y de Hollywood.

En uno de sus videos de su cantal de YouTube, el actor de 80 años admitió que tuvo una rivalidad con Jorge Rivero, sin embargo, la calificó como "amistosa", pues ambos sentían admiración el uno por el otro. Indicó que siempre fueron muy cercanos, por lo que lamentó no estar en contacto con él actualmente.

"Hubo una rivalidad siempre amistosa, una rivalidad de ver quién tenía más admiradores, quién tenía mejor cuerpo; una rivalidad de amigos que sentíamos mutua admiración, él por mí y yo por él, porque fuimos grandes amigos y hasta la fecha. Jorge es el actor más correcto que yo he conocido, es un gran amigo y es una persona decente, que no se puede decir lo mismo de otros actores", indicó el protagonista de 'Pedro Navajas'.

Jorge Rivero fue amigo de Andrés García a pesar de su rivalidad Foto: imdb

¿Quién fue Jorge Rivero?

Jorge Pous Rosas nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1938. Comenzó a estudiar ingeniería química y a practicar fisicoculturismo y natación, disciplina que lo llevó a representar a México en los Juegos Panamericanos de 1959. Sin embargo, dejó todo por la actuación, ya que en 1964 debutó en la película 'El asesino invisible', y desde ese momento apareció en diferentes producciones de cine y televisión.

'El mexicano', 'Jesús, el niño Dios', 'Las cautivas', 'Los hombres no lloran', así como las cintas del Cine de Ficheras 'Bellas de noche' y 'Las ficheras', son algunas de los largometrajes en los que participó en México, mientras que en Holywood hizo 'El pecado de Adán y Eva', 'Soldier Blue', 'Río lobo', 'The last hard man' y 'Day of the Assassin'.

Su última aparición en pantalla la hizo en 'El Crimen del Cácaro Gumaro' en 2014, después de eso se retiró de forma definitiva de la actuación y actualmente se dedica, junto a su esposa, Betty Kramer, a su negocio de bienes raíces en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

