Regina Blandón regresa a “Renta congelada”

“Ana” el personaje que Regina Blandón interpreta en “Renta congelada” es uno de los más queridos de la audiencia, por eso es que en esta cuarta temporada tendrá una participación especial que además dará pauta a presentar a los personajes que se integran.

“Regina es una mujer exitosa y ha sido complicadísimo poder compaginar las agendas en las últimas dos temporadas, porque tiene muchos proyectos, pero en el primer episodio la gente podrá ver cómo llega su personaje y determina el futuro de la serie, les va a gustar mucho. De alguna manera es regresarle a los fanáticos ese cariño que nos dan”, comentó el productor Pedro Ortíz.

Atribuyó el éxito de la serie a que presentan problemáticas reales como la convivencia entre vecinos, la separación, el regreso de un amor, la maternidad, la paternidad y la adopción, temas con los que el público se identifica al ser tratados desde la comedia, aunque aseguró que no es un género fácil de hacer, menos en esta época en la que todo tiene que ser políticamente correcto.

“La comedia debe ser transgresora porque si no no sería comedia, y es complicado, pero este programa es tan auténtico y con personajes actuales, que aunque está basada en estereotipos, tratamos de no ofender a nadie. Sólo es llevar al límite las personalidades de cada papel para que choquen porque es una serie cien por ciento de conflicto”, detalló.

ENAMORADO DE LA TV ABIERTA

“Renta congelada” es un concepto que nació en 2017 de una premisa en donde dos parejas, una recién casada y otra ya con varios años juntos, se enfrentan por la disputa de una casa donde viven. A esta historia han ido llegando personajes con los que siguen conquistando al público y este jueves se estrena la cuarta temporada.

Ortiz también trabaja en el spin off de “Una familia de 10” y en dos temporadas más de este programa que ya han llevado hasta al teatro por su éxito, por lo que está feliz de que este tipo de proyectos tengan buena aceptación, porque considera que son pocos los productores que siguen creando contenido divertido para la televisión abierta.

alg

Sigue leyendo

¿El vestido de la venganza? Belinda hace sufrir a Nodal y se muestra más sensual que nunca | VIDEO

César Bono: Así luce Frankie Rivers tras reaparecer "echándole ganas" en su rehabilitación | VIDEO

Anette Michel: 5 FOTOS que comprueban que era la conductora más bella de "Tempranito"