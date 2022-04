Marta Guzmán abre su corazón y muestra su pérdida de pelo a causa del cáncer de mama

A principios de enero de 2022, la presentadora Marta Guzmán informó que se encontraba enfrentando una dura batalla contra el cáncer de mama desde un par de meses atrás; además, en diciembre le extirparon un tumor y también comunicó que se sometería a quimioterapias para evitar que esta enfermedad vuelva a aparecer. Ahora abrió su corazín y mostró las secuelas de las quimios en su cabellera.

Hace unas semanas la presentadora de espectáculos de 48 años señaló que no le atormentaba la idea de perder en su totalidad uno de sus senos en caso de que así se requiriera, pero afortunadamente no fue necesario.

Este tratamiento es muy costoso, pero su seguro cubrió los gastos por lo que no tuvo un impacto considerable en su economía. La ex colaboradora de Matutino Express mencionó que una vez que concluyan las quimioterapias también se someterá a radiaciones y terapias hormonales, para terminar de reponerse.

Marta manda fuerte mensaje

La conductora compartió un largo y conmovedor mensaje en sus redes, donde mencionó que no había compartido ninguna foto de cómo le afectaron las quimioterapias en su pelo, no por pena , sino porque tuvo que asimilar el proceso.

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo.

“Mi doctora me habló de 2 opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces”, mencionó.

Precisó que cuando comenzó la caída, “en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca. Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, refirió en su mensaje en el que trató de destacar que la detección temprana del cáncer es muy importante.

