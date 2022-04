Galán del Cine Mexicano tiene una hija en la cárcel por asesinato; esta es su historia

La vida de varias celebridades del Cine Mexicano han sido muy difíciles, pues algunas han pasado por situaciones familiares impresionantes, como es el caso del galán de la pantalla grande Tony Bravo, quien tiene un a hija que fue acusada de asesinato y que ahora se encuentra en la cárcel, librando una sentencia de 13 años.

El actor, que nació el 28 de mayo de 1949, en la ciudad de Puebla, comenzó su carrera en 1978 al participar en la telenovela 'Pasiones encendidas', protagonizada por a Amparo Rivelles y Jorge Vargas, quien intentó ser estrella de Rock and Roll. Después consiguió otro papel en 'Muchacha de barrio' y fue hasta inicios de los 80 que dio un salto a la pantalla grande con la película 'Vivir para amar', en donde compartió créditos con Rigo Tovar, Ana Martín y Kitty de Hoyos, entre otros.

Bravo se consagró en el cine y en la televisión debido a que era considerado uno de los galanes de la pantalla, pues al igual que personalidades como Andrés García y Jorge Rivero, tenía un cuerpo trabajado, que gustaba mucho al público femenino y que le dio varios papeles en diferentes proyectos entre los años 80 y 90, tales como 'Muerte del federal de caminos', 'Niño pobre, niño rico' y 'Como si fuéramos novios', estelarizada por Pedro Fernández.

Tony Bravo debutó en los años 70 Foto: Especial

También hizo una carrera musical en el género del regional mexicano, sin embargo, fue su formación actoral la que le dio fama y lo colocó en el gusto del público. 'Hasta el fin del mundo', del 2015, fue su último trabajo, pues Tony Bravo decidió retirarse del medio del espectáculo, sin embargo, nunca imaginó que tan sólo dos años después regresaría a las pantallas para aclarar la situación legal de su hija, quien fue acusada de asesinato.

La hija de Tony Bravo mata a su pareja sentimental

En 2017, los medios dieron a conocer que la hija de Tony Bravo, de nombre María Elizabeth Tanús, presuntamente había asesinado a su pareja, Vicente Vargas. De acuerdo a los primeros reportes, el 1 de octubre de ese año, se suscitó una pelea en un departamento de la colonia Cipreses de Mayorazgo, en Puebla, en donde la mujer supuestamente le dio más de 50 puñaladas al sujeto provocándole la muerte.

Según los informes, Mariely Tanús, como también es llamada en el medio, conoció a su novio, quien supuestamente vivía en Los Ángeles, California, por medio de Facebook; tras una serie de cortejos, el hombre se fue a vivir a Puebla junto a ella. No obstante, las peleas entre la pareja comenzaron a crecer, hasta que llegó el fatídico día en el que la mujer lo atacó en defensa propia, argumentó su defensa.

Tanús argumentó que su pareja la amenazó con matarla y después violar a sus hijas. Los medios reportaron que el día del incidente, la primogénita de Bravo "fue encontrada con una crisis nerviosa afuera de su domicilio a punto de atentar contra su vida, amenazando con aventarse de un tercer piso".

Tony Bravo defiende a su hija, condenada a 13 años de cárcel

El galán de las telenovelas y el cine tuvo que salir ante los medios de comunicación para defender a su hija, pues sostuvo que atacó a Vargas en defensa propia, ya que el hombre la estaba amenazando con matarla. Asimismo, dijo que con sus ahorros pudo ayudar a su hija durante el proceso legal.

“Yo me siento como en un sueño, como en una pesadilla, como que esto no existe. Estamos a mes 10 días de que ocurrió este incidente y yo todavía no acabo de asimilarlo. No puedo creer que esto pueda pasar, nosotros somos una familia normal, trabajadora, con principios, con educación mis hijas, no había de donde”, afirmó durante una entrevista.

En marzo del 2020, un juez sentenció a María Elizabeth Tanús a 13 años y cuatro meses de prisión, por lo que se encuentra en el penal de San Miguel, localizado en Puebla. Al respecto, su hermana Antoinette, informó a la revista TvNotas que apelarían a la resolución del juez, ya que lo calificó como una injusticia.

