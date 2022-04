Desde el gym, Aleida Núñez eleva la temperatura con entallados leggins: VIDEO

Aleida Núñez elevó la temperatura en redes sociales al mostrar que ni al hacer ejercicio deja de ser sensual pues se grabó realizando intensas rutinas de ejercicio desde el gimnasio vistiendo entallados outfits deportivos con los que robó cientos de suspiros entre sus millones de seguidores.

Fue a través de historias compartidas en su perfil oficial de Instagram donde la bella actriz y cantante nacida en el estado de Jalisco mostró parte de los ejercicios que hace diariamente para mantener su espectacular silueta y en el primero de estos clips apareció utilizando unos entallados leggins de animal print con los que cautivó a sus miles de seguidores.

En otro clip que fue difundido la mañana de este 28 de abril la actriz de 41 años dejó ver que fue “día de brazo” y realizó algunos ejercicios con las pesas, en dicho video, la bella intérprete de “La Cosquillita” se grabó en un plano contrapicado y apareció de perfil dejando al descubierto su espectacular figura en todo su esplendor.

Pese a que dichos clips fueron difundidos en historias, las imágenes de sus rutinas de ejercicio no tardaron en llegar a las páginas de sus seguidores donde los halagos se pudieron contar por decenas: “Qué espectacular mujer”, “Cuánta belleza”, “La más guapa siempre” y “Toda una Diosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en los videos donde aparece Aleida Núñez.

Aleida Núñez se da una pausa en el amor

Desde hace algunas semanas comenzaron a circular diferentes versiones donde se realizaron todo tipo de especulaciones sobre la relación de Aleida Núñez y el empresario multimillonario estadounidense, Bubba Saulsbury, sin embargo, luego de tanta polémica ella misma salió a hablar sobre su romance y aseguró que, por ahora, se encuentra en pausa pues no han tenido tiempo para verse y continuar su historia de amor.

"No es que se haya acabado (la relación), estamos en una pausa porque hablé con él, ahorita yo tengo cinco proyectos en puerta que me estoy volviendo loca realmente con los tiempos, aparte obviamente mi hijo, mi vida personal y él también pues tiene mucho trabajo, entonces no hemos podido coincidir", fueron las palabras de Aleida Núñez durante una entrevista para el programa “De primera mano”.

Es importante señalar que, en otro encuentro con los medios, Aleida Núñez aseguró que pese a estar “en pausa” con Bubba Saulsbury, no está cerrada a la posibilidad de encontrar nuevamente el amor, incluso, mencionó que estaría considerando salir con un hombre menor a ella, aunque enfatizó que, por ahora, tener una relación no es prioritario pues quiere aprovechar al máximo el gran momento que atraviesa en su carrera profesional.

