Nina Rubín: Así es la LUJOSA recámara de la hija menor de Andrea Legarreta | FOTOS

Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez imágenes de su lujosa recámara, por lo que la hija menor de la conductora de Hoy dejó boquiabierto a más de una por sus excentricidades.

Luego de su lujoso viaje por Europa junto a su hermana y padres, Nina Rubín se mostró más activa que de costumbre en sus redes sociales y fue a través de su perfil de Instagram donde abrió una ronda de preguntas y respuestas por lo que sus fans aprovecharon para investigar más a fondo de su vida privada y de cómo es que vive pues debido a su poca actividad en redes es la miembro de la familia Rubín Legarreta de quien menos se sabe.

Entre las solicitudes más recurrentes que recibió la joven que el pasado mes de enero cumplió 15 años fue que mostrara cómo es su recámara y aunque Nina Rubín solo mostró una pequeña parte de esta causó una gran impresión entre sus seguidores por los lujos que se pudieron apreciar.

En la imagen compartida por Nina Rubín se pudo apreciar que la decoración de su habitación es predominada por tonos blancos y azules sumamente tenues, sus muebles son de madera con un acabado antiguo, además, llamó la atención una especie de pequeño candelabro de cristalería que tiene junto a su cama donde también tiene un teclado, el cual acostumbra a utilizar para realizar algunas composiciones pues se sabe que ya comienza a seguir los pasos de su padre, también se pudo apreciar sobre su escritorio una bocina inteligente y un libro, por lo que dichos elementos dejaron ver en qué ocupa sus tiempos libres.

Así es la habitación de Nina Rubín. Foto: IG: ninarubinl

Cabe mencionar que esta no fue la única petición a la que respondió pues también le pidieron que mostrara su foto favorita de sus 15 años y sin ningún tipo de problema lo realizó, en otro momento también la cuestionaron sobre su baja actividad en redes sociales por lo que respondió que esto se debe a que simplemente “no le gusta pasar tanto tiempo en el celular” y porque también es “algo despistada”.

La menor de la familia Rubín Legarreta también señaló que todavía no tiene muy claro a lo que se va a dedicar en un futuro pues confesó que está interesada en varias cosas por lo que prefiere que sea el tiempo el que decida su futuro.

“La verdad no lo tengo muy claro, ya que me interesan muchas cosas como la cocina, la actuación, la escritura, la música. Así que ahí dejaré que me sorprenda la vida” fue la respuesta de Nina Rubín, quien ya tuvo su primera experiencia en el teatro en la obra llamada “Sola en la oscuridad”.

