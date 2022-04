Natalia Barulich, ex de Maluma, eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Natalia Barulich volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales. La modelo de 30 años compartió este pasado martes tres fotografías que se llevaron todas las miradas entre sus millones de seguidores. La norteamericana lució un top cruzado y unos leggins de color negro y unas zapatillas urbanas blancas. Además, complementó su look con su cabello suelto, una cadena de oro y un delicado make up.

“Limpia… mente y cuerpo @dogpound @zulalwellnessresortGracias@kirkmyersfitness para una experiencia inolvidable en Qatar!” fue el sencillo y promocional texto que escogió la ex de Maluma como pie de foto para su mencionado post en la red de la camarita. La pic fue capturada en un lujoso hotel de Qatar.

Esta mencionada publicación de Barulich cosechó en Instagram miles de likes y comentarios en tan solo unas horas. “Estoy completamente enamorado”, “Sí contenido de fitness!!!! ¡¡¡Sigue así!” y “¿De dónde sacaste este atuendo, nena?” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la hermosa influencer en su posteo de Instagram.

Natalia Barulich posando. Fuente: Instagram Natalia Barulich

Por su parte, Maluma recibió un gran homenaje esta semana. El “Pretty Boy” presentó su escultura de cera en la ciudad de Medellín. La imagen exacta del artista latino será movida al Museo de Arte Moderno de la capital antioqueña en el marco de su concierto en el Atanasio Girardot; después se quedará en el Madame Tussauds de Orlando, Florida.

Natalia Barulich posando. Fuente: Instagram Natalia Barulich

Maluma no escatimó en halagos ante el creador de su figura de cera idéntica. “Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera” indicó el intérprete de “Felices los 4”.