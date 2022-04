Mhoni Vidente predice sismo en México y otros países en esta fecha, “va a estar muy fuerte”

Mhoni Vidente se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una impactante predicción pues aseguró que en los próximos días México y algunos otros países podrían verse sorprendidos por fuertes sismos superiores a los 6 grados en la escala de Richter, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo la pitonisa de origen cubano.

Fue durante una entrevista para El Heraldo de México donde Mhoni Vidente aseguró que el eclipse solar que ocurrirá el próximo sábado 30 de abril originará diversas afectaciones a la tierra y debido a ello ese mismo día podrían generarse diversos movimientos telúricos en México y otros países de Sudamérica, no obstante, aseguró que estos temblores no ocasionarán daños graves pues todo quedará en un susto.

“Amigos, se visualiza un sismo, hay que estar tranquilos, nada grave, nada más va a ser el susto, yo lo soñé, pero mis sueño son revelaciones que están pasando constantemente, va a ser un día clave, va a ser por el eclipse solar, va a ser el sábado 30 de abril, cuando se esconde el sol son malos presagios para México, América Latina y Estados Unidos, son movimientos símicos, así que se visualiza un sismo en Chile, Ecuador y otro en México, aquí va a ser de 6.6 o 6.7, va a estar un poco movido pero hay que tomar las precauciones en estos días”, sentenció Mhoni Vidente.

Puedes ver la predicción de Mhoni Vidente a través del minuto 35:00

Para finalizar su intervención, Mhoni Vidente reiteró que estos sismos no ocasionarán daños graves en México ni en ninguno de los otros países que mencionó, no obstante, también hizo una inquietante revelación pues aseguró que este eclipse solar marcará el inicio de una “temporada de cambios profundos” que durará alrededor de nueve años, sin embargo, no quiso ahondar más en el tema pues señaló que lo reservará para una ocasión futura.

Cabe mencionar que apenas el pasado mes de marzo, Mhoni Vidente acertó una vez más en sus predicciones en torno a sismos pues señaló que el tercer mes de este 2022 estaría marcado por los sismos y así fue pues el jueves 3 y el viernes 18 de marzo se registraron sismos de magnitudes considerables por lo que desde entonces la credibilidad de la pitonisa cubana ha ido en constante aumento.

