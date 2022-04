Ella es la guapa hija de Andrés García a la que el actor desheredó porque 'se fue con otra familia'

Andrés García ha causado gran preocupación entre sus fans debido a su delicado estado de salud, algo por lo que fue hospitalizado recientemente y por lo que el año pasado decidió hacer su testamento con el que también causó gran controversia pues no incluyó a su hija Andrea.

El actor, de 80 años, ha revelado en diversas entrevistas que padece fibromialgia y osteoartritis lo que le provoca fuertes dolores y destruyen sus glóbulos rojos, motivo por el que también requiere transfusiones para estabilizarse. Además, hace más de 30 años fue diagnosticado con leucemia, por lo que estuvo a punto de morir.

Debido a lo anterior, el actor de “Pedro Navaja” decidió preparar su testamento en el que aparece su querido amigo Roberto Palazuelos; sus hijos Andrés y Leonardo García; su esposa Margarita Portillo, y la madre de sus hijos, Sandra Vale.

Andrés García junto a su hija Andrea. Foto: Instagram @realandreagarcia

El actor fue cuestionado sobre la ausencia de su hija Andrea García y el motivo por el que decidió no incluirla en su testamento, detalló que hace muchos años no tiene contacto con ella y que se debería a las amistades que tenía en ese momento: "Es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”.

¿Qué ha sido de Andrea García?

Pese al distanciamiento entre ellos, Andrea García siguió los pasos de su padre y apareció en telenovelas como “En nombre del amor” y “Mujer de madera” donde destacó por su belleza y talento ante las cámaras.

Fue conductora del programa “TV de Noche” junto a Jorge Muñiz y su última aparición en televisión fue con el reality “Rica, famosa, latina”. También trabajó como modelo y su belleza la llevó a ser la portada de importantes revistas como Playboy.

Andrea García, hija del actor Andrés García. Foto: Instagram @realandreagarcia

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2014 Andrea García reveló que dejó la farándula porque deseaba pasar más tiempo con su hija, lo que la llevó a mudarse a Washington, Estados Unidos, donde ahora es empresaria y dedica su tiempo a su familia.

La actriz destacó que fue la fama lo que le impedía pasar tiempo con su hija y decidió alejarse de los reflectores, los fans han señalado que este sería el motivo por el que decidió distanciarse de su familia ya que Andrés García declaró en una ocasión el poco tiempo que pasaba con sus hijos debido a su trabajo.

“Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos porque yo siempre quise tener lo que la clase media o media alta no tenía (…) Me veían en las entrevistas y en los periódicos, y luego regresaba tres o cuatro días y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo de convivir con ellos”, dijo.

