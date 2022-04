Andrés García NO solo se "enfermó" por visita de chica de OnlyFans; también sufrió fuerte caída

El actor Andrés García confesó que no sólo se enfermó y terminó en el hospital hace unos días, después de recibir la visita de una modelo de OnlyFans, de nombre Karely Ruiz, sino que también tiene otro problema que actualmente lo aqueja, y es que dio a conocer que se cayó de las escaleras de su casa.

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el actor de 80 años contó que tiene problemas en una de sus piernas, la cual se le entume y no puede mover con rapidez, así que en uno de estos días que estaba descansando en su casa, tuvo un accidente en las escaleras y cayó hasta abajo.

"Tengo un problema, me caí por las escaleras en mi casa, ando todo golpeado, me duele hasta el sisirisco, porque hay una pierna que todavía la tengo medio entumida, entonces no camina parejo con la otra de vez en cuando se cuatrapea con la otra, y bajando las escaleras me caí", contó el histrión.

Así habla Andrés García de Karely Ruiz

El protagonista de 'Pedro Navajas' se vio envuelto en la polémica después de que se diera a conocer que tras invitar a Karely Ruiz, una modelo de OnlyFans, a su casa de Acapulco, Guerrero, terminó en el hospital por complicaciones de salud, no obstante habló al respecto de la también influencer.

Andrés García dio a entender que no conocía a la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, pues aseguró que quien la invitó a su casa fue su equipo de producción, el cual lo ayuda a hacer video en su canal de YouTube, en donde cuenta sus anécdotas del Cine Mexicano y parte de su vida.

"A esa muchacha (Karely) creo que la trajeron mis camarógrafos", dijo Andrés, quien indicó que la idea surgió después de que él le diera a conocer a su equipo que quería tener invitados en su programa, entre ellos otros actores, modelos y celebridades, y por ello llegó la regiomontana.

La interacción entre Andrés García y la joven de 21 años ha causado mucha polémica, pues en el video que subió a YouTube, se puede ver como Ruiz se pasea por su casa en bikini y se sienta en sus piernas, mientras el actor le dice algunos "piropos".

