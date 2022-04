“¡Qué sabroso se ha puesto!”: Toñita se desvive en halagos para Yahir | VIDEO

Toñita es una de las exparticipantes de "La Academia" más queridas por su talento y simpatía tanto dentro como fuera del escenario, sin embargo, ha dado de qué hablar al desatar rumores de un supuesto romance con quien fuera su compañero en el reality show y por quien se desvive en halagos cuando se encuentran.

Se trata de Yahir, con quien fue parte de la primera generación de "La Academia" hace 20 años y ahora comparten una bonita amistad, aunque todo habría sido diferente fuera de los reflectores y la cantante lo ha dejado ver llenándolo de piropos cada que están juntos.

La cantante veracruzana llegó a "manosear" en más de una ocasión a su compañero durante el reality show y afirmó que continúa haciéndolo pero fuera de las cámaras, pues en alguna ocasión el intérprete de "La Locura" la culpó de que sus fans lo tocaran cuando se lo encontraban.

"Oigan, aquí estoy con el papasito de Yahir, hoy le toqué su pack. Hace 20 años que no te toco nada, ¿verdad? Qué sabroso se ha puesto este jijo", así llenó Toñita de halagos y piropos al cantante dejando ver que aún existe una buena amistad entre ellos.

¿Romance?

Antonia Salazar Zamora, como es su nombre completo, ha desatado rumores sobre un romance con Yahir y aunque ha sido cuestionada al respecto ha dado declaraciones confusas que revelarían algo entre ellos, aunque no una relación formal.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la también llamada “Negrita de Oro” dejó ver que sí pasó algo entre ellos pero todo quedará fuera de los reflectores y nunca hablarán del tema.

"Tú y yo sólo sabemos esa historia que nos pasó. Si pasó o no pasó algo es algo que nos vamos a llevar a las tumbas. Yo tengo derecho de antigüedad con esas pompas y hasta sus novias lo saben", dijo Toñita.

Sobre manosearlo, la exacadémica dijo en entrevista compartida por Berenice Ortiz que no lo volvería a hacer como un ejemplo para sus fans pues sería ella la que fomentaba ese comportamiento: "Las seguidoras me dijeron ‘porque no lo agarraste, porque no lo apretaste’, es bien fácil: porque si yo lo trato con decencia, las fans ya no lo van a manosear tanto”.

