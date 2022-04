¿Qué dice la canción que escribió Edén Muñoz para recordar a Debanhi Escobar? VIDEO

Todo México y personas de diversos lugares del mundo quedaron conmocionados con el caso de Debanhi Escobar, una joven que desapareció en Nuevo León y que después de varios días fue encontraba sin vida.

El pasado fin de semana varios artistas como Alfredo Ríos “El Komander” y Grupo Intocable se unieron y recordaron a la joven y a todas aquellas mujeres que por alguna razón nunca más regresaron con su familia.

Quien también manifestó su tristeza por lo sucedido fue el cantante de música regional mexicana, Edén Muñoz escribió una canción en relación a la situación y dijo que es una dedicatoria para todos los seres queridos que han perdido a un familiar.

“Me tiene demasiado sensible el caso de #debanhiescobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”

Cuanto silencio en la casa

Sigo sin saber de ti

Nada es lo mismo, mi vida

como me haces falta

Sigue tu olor en el aire

Tus cosas intactas

Sigo mirando tus fotos

Y sigo también sin perder la esperanza

Ha sido un infierno este tiempo no sé

No me sabe vivir si tú no estás

No voy a rendirme te lo prometí

No pierdo la fe, quiero estar en paz

Te sigo buscando no descansaré

Lo juro por ti, te voy a encontrar

Te extraño mi amor

cuando volvamos a vernos los dos

vamos a descansar