Mau Montaner anunció una feliz noticia y así reaccionó Evaluna Montaner

Mau Montaner es uno de los integrantes del clan que conforman los hijos de Ricardo Montaner. Recientemente todos viven una alegría constante por la llegada al mundo de la beba Índigo, hija de Evaluna y Camilo Echeverry. Al parecer ahora, la recién nacida tendrá con quien jugar.

Tras la reciente llegada de Índigo, hijo de Evaluna Montaner y Camilo, Mau Montener hizo público que pronto se convertirá en padre primerizo. El venezolano compartió en redes sociales la noticia en conjunto con su esposa Sara Escobar. Fuera de jugar a los secretos como hizo el par de cantantes, ya dieron a conocer el nombre y a priori, el generó de su primer hijo.

Mau Montaner y Sara Escobar esperan un hijo. Fuente: Instagram.

Con un pequeño clip compartido en su cuenta de Instagram, Mau de 28 años y la modelo colombiana dieron la noticia a sus seguidores mostrando una animación de fotografías instantáneas en slow motion donde se pueden ver aspectos del embarazo de Sara, su ya notable baby bump e incluso el ultrasonido del niño a quien llamarán Apolo. Así, llegará un varoncito a la familia Montaner.

El futuro hijo de Mau Montaner y Sara, llega tras ocho años de relación y tres de matrimonio y será el sexto nieto de Ricardo, que ya manifestó su alegría. Además, Evaluna se sumó a la ola de felicitaciones, de un modo tanto enamorada de Apolo.

“Hace ocho años nos conocimos, hace tres nos casamos y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida. Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día”, escribió la Sara en su cuenta de Instagram en febrero de 2021. Mau correspondió también perplejo de la mujer que tiene al lado: “Hace tres años me casé con la mujer de mi vida. La Paisa más linda que existe. No me lo creo. Dios me escogió a mí”.