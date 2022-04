Gracias a este productor Andrea Legarreta renunció a Hoy y no le importó nada | VIDEO

Dentro del mundo del espectáculo y el entretenimiento, uno de los programas matutinos más televisados por la audiencia mexicana es "Hoy" y precisamente ahora una de las conductoras más famosas de este programa ha llamado la atención y atraído las miradas públicas, se trata de Andrea Legarreta.

La famosa que es esposa de Erik Rubín ha causado furor en el gremio del espectáculo luego de hacer fuertes confesiones respecto a su paso por el programa "Hoy", pues recordemos que Legarreta lleva más de 30 años en las filas de Televisa.

Es bajo este contexto en el que se sabe que Legarreta es una de las presentadoras y trabajadoras de Televisa más queridas de esta empresa, que ahora llamado la atención el hecho de que ella reveló que renunció al programa hoy luego de más de dos décadas siendo uno de los rostros principales del matutino.

Fue a través del programa “Con permiso”, transmitido en Unicable, que Legarreta se sinceró ante la audiencia al conversar con Juan José Origel y Martha Figueroa. A pesar de qué hablaron de diversos temas, lo cierto es que destacó el hecho de que la mamá de Mía Rubín reveló las veces que ha renunciado al programa matutino "Hoy".

Andrea Legarreta es una de las primeras conductoras de "Hoy". Foto: Especial

La conductora reveló que lleva casi 22 años siendo conductora de este matutino, pues recordemos que trabajaba en “Hoy mismo'' con el periodista Guillermo Ochoa antes de que este programa se convirtiera en el que actualmente conocemos llamado sólo “Hoy”.

A través de la conversación Legarreta cuenta en una entrevista originalmente brindada en 2018, misma que fue retomada este lunes 25 de abril por dicho canal, que renunció varias veces al programa.

Andrea Legarreta reveló que renunció varias veces, “si he querido salirme del programa por situaciones que han ocurrido y que no he disfrutado, y de hecho si llegue a renunciar”, reveló la famosa.

La conductora reveló que uno de los motivos principales por los cuales decidió abandonar el programa “Hoy” fue debido a las diferencias que tuvo con el productor argentino Roberto Romagnoli, quien produjo el programa "Hoy" entre el año 2008 y 2009.

“Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona (...) de Romagnoli no me gustaba ni el trato que tenía hacia su gente y varias cosas, por lo que dije ‘si me voy no tendría porque cambiar nada solo soy un elemento más’”, dijo Legarreta.