El duro momento de Liliana Rodríguez, hija de José Luis “el Puma” Rodríguez

José Luis "el Puma" Rodríguez es uno de los artistas latinos más importantes de la industria de la música en América Latina. Sus últimas publicaciones de Instagram son fotografías con importantes músicos latinos como Luis Fonsi y Roberto Carlos. Es por eso que su familia se ha visto realmente conmovida por la muerte de la comediante Irama Medina de Ramis.

Irama Ríete, nombre artístico de la comediante zuliana, falleció este pasado viernes por la noche tras una dura batalla contra el cáncer de útero. La dura noticia fue informada por sus familiares el sábado a través de las plataformas virtuales. “Paso por acá para decirles que el 04/22/22 a las 10:40 pm mi hermosa madre dejó de estar entre nosotros en este plano” señaló Liliana Rodríguez.

Y continuó: “No se pueden imaginar lo feliz que fue. Lo feliz que la hicieron todos ustedes; familiares y seguidores. La llenaba tanto reírse, echar broma con todos ustedes. Presentaciones, entrevistas, llamadas.. todo se lo disfruto al maximo. No había un solo día donde ella no se sentía feliz de brindarles una risa a cada uno de ustedes”. Tanto la hija como la ex mujer del Puma Rodríguez reaccionaron en este difícil momento.

Irama Medina de Ramis. Fuente: Captura de pantalla Instagram Lila Morillo

“ASI TE VAMOS A RECORDAR SIEMPRE ZULIANA QUERIDA@iramarieteDE RISA CONTAGIOSA …ALEGRE OCURRENTE FAMILIAR SIN PELOS EN LA LENGUA…AMANTE DE SU PAÍS … SU TIERRA….SU GENTE…. Y SUS PECULIARES FORMAS QUE NOS SEPARAN DE TODOS LOS DEMÁS!…..HAY FIESTA EN LOS CIELOS!!!! PORQUE TENGO LA SEGURIDAD QUE DIOS TAMBIÉN TIENE UN EXCELENTE SENTIDO DEL HUMOR!!!!!….. un fuerte abrazo y nuestro más profundo sentido pésame a sus familiares amigos y fans alrededor del mundo…. Que viva el Zulia!” fue el pie de foto que publicó Liliana Rodríguez, una de las hijas del intérprete de “Culpable Soy Yo”.

Lila Morillo e Irama Medina de Ramis. Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Su ex pareja, Lila Morillo, fue otra de las que se hizo presente con un posteo en la red de la camarita con las condolencias de parte de toda la familia: “Que gran pérdida tu partida querida Zuliana reina del humor @iramariete la familia Rodríguez morillo expresa su más profundo sentido pésame abrazando fuerte a sus familiares y afectos y miles de seguidores …descansando en la certeza de que siempre hubo…. Pero ahora…. Los Angeles hacen fila para reír con sus ocurrencias y humor junto a ella … descansa en Paz hermana!”.