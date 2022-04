La bebida clave que toma Carmen Villalobos para bajar de peso

Carmen Villalobos es una actriz y modelo colombiana de 39 años, famosa por su papel en la serie de Netflix ‘Café cona roma de mujer’. La bella actriz se encuentra atravesando un buen momento no solo en su vida personal sino también en lo laboral. En sus redes sociales, Villalobos comentó cuál es la bebida ideal para bajar de peso y tener un cuerpo esbelto.

La nacida en la ciudad de Barranquilla, inició su carrera en la actuación en 1999 en una novela infantil pero no fue hasta años más tarde que protagonizó un papel importante en la serie ‘Amor a la plancha’. También, formó parte de la exitosa telenovela ‘La Tormenta’. Su protagónico no llegó hasta 2008 cuando integró el elenco de ‘Sin senos no hay paraíso’. Pero, últimamente, estuvo en la exitosa telenovela de Netflix, ‘Café con aroma de mujer’ donde interpretó a una de las villanas de la tira.

Carmen Villalobos tiene 39 años. Fuente Instagram @cvillalobos

Gracias a su trabajo en esta novela, fue distinguida en los Premios India Catalina 2022 como mejor actriz antagónica. Pese a que se la vinculó sentimentalmente con su compañero de elenco William Levy, ya que se había separado algunos meses. Sin embargo, Villalobos terminó descartándolo ya que, está en pareja desde el 2019 con Sebastián Caicedo.

La actriz de 39 años acaba de terminar de filmar la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’, la cual se podrá ver en horario estelar por Telemundo. Fue la propia Villalobos quien confesó que tuvo problemas de salud por haber trabajado en esta tira, donde debió hacer reposo. Su personaje implica usar bota, cuello ortopédico y muletas. Eso implicó que le produjera una tendinitis.

Esta es la bebida que toma para bajar de peso. Fuente Instagram @cvillalobos

Por último, Carmen Villalobos, en su cuenta de Instagram se encarga de demostrar su bella figura donde comparte no solo sus mejores looks, sino que también las rutinas de ejercicio que realiza para mantenerse en forma. Todas las mañanas y en ayunas, toma un vaso de agua tibia con limón, lo que la ayuda con su metabolismo.