El look con el que Majo Aguilar prueba que los guantes largos no han pasado de moda

Majo Aguilar se ha abierto paso en el regional mexicano gracias al talento y la belleza que irradia como cantante o bien, como jueza del reality de TV Azteca, Music Battles México, el programa que busca al o a la nueva exponente del regional mexicano.

Y es que en cada emisión, la prima de Ángela Aguilar ha dado cátedra de estilo con los looks que usa como jueza del programa, junto al "Bebeto", "La Chicuela" y Laura Zapata.

Majo Aguilar ha lucido radiante cada sábado. | FOTO: Instagram @majo__aguilar

En esta ocasión, la intérprete de "Amor Ilegal" usó un vestido amarillo con lentejuelas el cual lució a la perfección, pues lo acompañó de unos guantes largos del mismo estilo. Cabe destacar que Aguilar ya ha mencionado su preferencia por usar atuendos de diseñadores mexicanos.

El atuendo lo complementó con una trenza peinada de lado que dejaron ver los largos aretes dorados que usó en el octavo programa de Music Battles México.

Majo Aguilar ha usado atuendos en los que predominan las lentejuelas. | FOTO: Especial

Majo Aguilar confiesa ser la “oveja negra” de los Aguilar

Durante una entrevista para “Venga la Alegría”, Majo Aguilar confesó sentirse diferente a su familia por sus pensamientos liberales, pero confesó que siempre ha respetado la forma de pensar de sus padres y de sus tíos a pesar de no estar de acuerdo totalmente.

Majo Aguilar a veces tiene formas de pensar distintas a las de su familia. | FOTO: Instagram @majo__aguilar

“Voy a acusar a mi mamá que de repente sí lo hace, me dice ‘¿otra vez tu foto en bikini?’ y le digo ‘sí mamacita linda, también a mí me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo’”, sentenció la jueza de Music Battles México.

Finalmente, la joven cantante reveló que en su familia se acostumbra a que las mujeres tengan su primer novio después de los 18 años, sin embargo, señaló que esto no debería ser una regla pues considera que los padres deben dejar experimentar a sus hijos, de lo contrario pasaría como en su caso, ya que confesó que tuvo novios a escondidas.

