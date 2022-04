El galán de telenovelas que sufrió alcoholismo desde los 15 años; llegaba borracho a los llamados

La fama no lo es todo, el éxito se puede volver efímero y la responsabilidad puede desvanecerse ante los ojos de alguien que sediento mira cómo un hielo se disuelve en un trago, este es el caso de uno de los actores más queridos de las telenovelas.

Su trayectoria comenzó en Televisa, donde formó parte de grandes producciones, tales como 'Rubí', 'Velo de novia' y 'Antes muerta que Lichita', llegando incluso a ser el personaje principal de una novela que se centraba en el hombre al que daba vida: 'Yo amo a Juan Querendón'.

Y a pesar de que hace cerca de 21 años no ha consumido una gota de alcohol, Eduardo Santamarina confesó en entrevista con Yordi Rosado que la bebida lo hizo tocar fondo, al grado de perder el interés en su trabajo, llegando incluso a presentarse alcoholizado a sus llamados.

Al igual que su padre, Eduardo Santamarina enfrentó problemas de alcoholismo desde que era muy joven, pues desde sus 15 años presentó esta dependencia. Incluso personas que conoció en el medio se ofrecieron a ayudarlo y le recomendaron internarse para poder dejar el vicio, sin embargo el actor se sentía invencible y motivado por su juventud, desistió muchas veces de tomar acciones al respecto.

De hecho, hubo una ocasión en el que una productora le pidió irse a descansar porque estaba muy tomado durante las grabaciones y no se le entendía cuando hablaba.

"En una novela en un llamado llegué pedo, y según yo no se me notaba, pero no podía hablar y mandaron a corte, me preguntaron si podía y yo dije que cómo no, volvimos y de nuevo, corte, hasta que llegó la productora Lucero Suárez, psicóloga ella de profesión, y yo pensé 'me va a poner una cagotiza' , pero me dijo vete a tu casa y mañana hablamos", narró Eduardo Santamarina.