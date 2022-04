Ari GamePlays, Romi Marcos y Natalia Téllez se unen a la indignación por la muerte de Debanhi Escobar | VIDEOS

El lamentable caso del asesinato de la joven regiomontana Debanhi Escobar, ocurrido en días recientes luego de permanecer desaparecida por trece días, mostró una vez más el rostro de indignación de la sociedad mexicana, incluidas varias personalidades de la farándula y las redes sociales.

A través de mensajes, videos e historias en redes sociales, personajes como la conductora Natalia Téllez, la influencer Ari Game Plays o la actriz y bailarina Romi Marcos (hija de Niurka Marcos), expresaron su sentir y su propia experiencia que viven actualmente en una atmósfera llena de miedo por el solo hecho de ser mujeres.

En el caso de la influencer experta en juegos de video, indicó que se sentía con mucho miedo de salir y que no volviera a casa.

Mientras que Natalia Téllez subió a su cuenta de Instagram una ilustración con la última fotografía de Debanhi, justo el día en que fue abandonada a su suerte en una solitaria carretera del municipio de Escobedo en Nuevo León.

La conductora de “Netas divinas”, compartió la imagen y un duro mensaje por la desaparición y asesinato de la joven de tan solo 18 años de edad, en el que señaló que este fue un lamentable caso, pero no es el único, por lo que no se debe normalizar la violencia sin sentido en contra de las mujeres.

"Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! Cual es el mensaje en este país? Que no importa? Que no pasa nada? Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas", se lee en la publicación que ha causado cientos de reacciones.