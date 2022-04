Preciosa: Karol G sube la temperatura con sus increíbles curvas

Karol G se ha robado todos los medios de comunicación. Primero por lo que ha sido su presentación en el festival de Coachella en California, que impactó en todo el mundo, no solo por interpretar sus canciones más exitosas, sino también por rendir homenaje a Colombia y así, a artistas de sus tierras, como Shakira o Selena Quintanilla. Ahora, lo es por su reciente lanzamiento musical.

Karol G le dio luz a su nueva canción ‘Provenza’ a la cual calificó como “la más chimba que he hecho en toda mi carrera”. En menos de 24 horas después de su lanzamiento, el video oficial de ‘Provenza’ en YouTube se convirtió en tendencia número 1 en la plataforma.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G.

Con tan solo 35 segundos, Karol G subió las temperaturas de Instagram, donde posteo un recorte del video oficial de Provenza, para sus más de 51 millones de seguidores. En el clip se la ve en la playa y acompañada de otras mujeres, resaltando así su lucha de derechos.

A pesar de que en su letra Karol G le habla a un ex amor, a quien le pide que ‘revivan viejos tiempos’ ahora que ella está ‘libre’, en el videoclip oficial no aparece ni un solo hombre. “Baby qué más, hace rato que no se na de ti. Taba con alguien pero ya estoy ‘free’, reza un fragmento de la canción.

El video de Karol G en Instagram supera la barrera de las 8 millones de reproducciones y tiene miles de mensajes de amor de parte de todos sus fanáticos que esperaban ansiosos y ansiosas el lanzamiento de esta canción que será sin dudas uno de los éxitos.