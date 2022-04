De espaldas, la ex de Marc Anthony levanta pasiones con un traslúcido top

La ex de Marc Anthony volvió a confirmar su increíble hermosura en las redes sociales. La modelo de 33 años compartió este pasado jueves dos fotografías que se desataron todos los suspiros entre sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. La latina lució un conjunto total black compuesto por un top y unos leggins con detalles traslúcidos. Además, complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

“La vuelta al mundo Mesh Haute@aloyoga” fue el sencillo y promocional texto que escogió Shannon de Lima como pie de foto para su mencionado post en la red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Marc Anthony cosechó en Instagram miles de likes y comentarios en tan solo unas horas. “Preciosura de mujer hermosa”, “Eres una Lindura Shanon” y “La vuelta al mundo chica!!” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la herosa mujer en su posteo de Instagram.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima

Recordamos que Anthony y de Lima se casaron en el 2014 y tras 3 años juntos firmaron el divorcio. La pareja que supo mostrarse muy sólida y enamorada puso punto final a su matrimonio en el 2017.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima

La principal hipótesis de la razón que los llevó a separarse a Shannon y al intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” y “Cuando nos volvamos a encontrar” fue por temas laborales. La separación tuvo un costo elevado para el artista puertorriqueño quien tuvo que pagar una suma de 3 millones de dólares de manutención por tres años a la modelo. Además, la oriunda de Venezuela se quedó con dos de los departamentos de lujo que adquirieron y que ascenderían a la suma de 1.5 millones de dólares.