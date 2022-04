BTS se convierte en “masterchef” con Recipe in Korean, su programa de cocina

BTS también le entra a la cocina. Los integrantes se convertirán en "masters chefs" para enseñarle a sus fans todo sobre la comida coreana. Como parte del proyecto cultura y educativo de HYBE, la banda K-Pop estrenará un nuevo programa de cocina "The Recipe in Korean".

Esta no es la primera vez que los integrantes utilizan su popularidad para seguir dando a conocer su cultura, pues lanzaron un kit para aprender coreano y para que sus fans puedan entender y comunicarse con ellos. BTS mostrará algunas recetas que serán muy fáciles de preparar.

En algunos de sus realitys shows como "In The Soop", "BTS Run!" o Bon Voyage, BTS ha demostrado que algunos de ellos saben cocinar, por lo que compartirán con ARMY sus platillos típicos y favoritos. Te decimos dónde y horarios para verlo hoy mismo.

BTS Recipe in Korean, horarios y dónde ver el estreno

A través de sus redes sociales, BTS reveló el teaser de su nuevo programa de cocina "The Recipe in Korean", donde a través de varias secciones los integrantes cocinarán y enseñarán al ARMY algunas recetas coreanas. El programa se podrá ver en el canal de YouTube de HYBE Edu en los siguientes horarios:

08:00 PM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

09:00 PM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

10:00 PM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

11:00 PM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

04:00 AM España

No se sabe si será un solo video o varios clips de cada integrante, al parecer ellos son los que se convertirán en chefs para instruir al ARMY en su gastronomía y prepararán diferentes platillos típicos. Este programa te ayudará a probar nuevos alimentos y aprender a cocinar.

