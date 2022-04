Lis Vega quiere acabar como Lyn May; confiesa se hará más operaciones estéticas

Lis Vega siempre ha sido una de las celebridades más guapas y sensuales de la televisión mexicana, si bien en los últimos meses no ha tenido tantos proyectos dentro de la pantalla chica como sus fans quisieran, ella ha sabido mantenerse vigente gracias a las redes sociales y Only Fans; ahora, volvió a ser tendencia por asegurar que no dejará de hacerse cirugías estéticas.

Hace unos días incendió las redes, porque mencionó en el programa “De primera mano” que abrió su cuenta en Only Fans sólo para tratar de solventar sus gastos cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, pero con el paso de los meses se dio cuenta que podía sacar un buen ingreso de ahí.

“A mi me va muy bien, llego en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mi nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mi foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo”, dijo.

No deja de causar polémica

La también modelo de 44 años ha recibido muchas críticas por su apariencia en los últimos años, hay quien incluso dice que acabará como Lyn May, aunque tiene un nutrido grupo de seguidores que siempre le recuerdan que luce espectacular. Al respecto, aseguró que “es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga”, dijo para una entrevista a un canal de Youtube.

“¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo”, agregó. Mencionó que uno de los procedimientos que se ha realizado es inyectarse ácido hialurónico, para desaparecer una cicatriz, "la verdad a mí no me importa, cada quien, ni que me las fueran a besar”, le dijo a Eden Dorantes para que luego ambos se rieran.

