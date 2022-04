¿Vamos a comernos?: Erika Buenfil eleva la temperatura con sensual VIDEO

'La reina de TikTok' lo hizo de nuevo, subió un video que en minutos acumuló miles de vistas y me gustas, con el cual, además de demostrar que sigue escuchando la música en tendencia, dejó claro que a ella nadie la va a destronar.

Esta tarde, Erika Buenfil impactó a sus seguidores de redes sociales con un pequeño y divertido clip que dura menos de un minuto, pero que causa muchos sentimientos, entre ellos amor, diversión y hasta pasión.

Resulta que como siempre, Erika Buenfil se subió a un trend de TikTok, el cual recopila la canción "Piénsalo" de la Banda MS, misma que además de hacer una curiosa proposición, queda a la perfección con el pícaro humor de la actriz:

"Me gustas, te gusto, ¿pa' qué nos hacemos?, te llevo la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción", canta con mucha sensualidad Erika Buenfil.