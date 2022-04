Pablo Perroni es un padre presente y habla de acoso infantil con su hija María

El actor Pablo Perroni cree que la mejor forma de prevenir el acoso infantil es hablar del tema, por eso él mantiene una comunicación clara con su hija María, quien el año pasado debutó en las telenovelas y este año comparte reparto con su mamá Mariana Garza en otro proyecto.

“Todo el tiempo estamos presentes con ella, además ahora en la misma novela está Mariana. En el teatro es diferente, por eso no quisimos que hiciera televisión tan pequeña… pero siempre había una persona responsable con ella”, afirmó Perroni.

Además, ve positivo que cada vez más mujeres levanten la voz sobre el acoso que vivieron, porque esto sirve de precedente para evitarlo en las nuevas generaciones, no importa si esto fue reciente o no. Sin embargo, no quiso opinar más sobre el tema de Sasha Sokol y Luis de Llano, figuras de Timbiriche, agrupación en la que también estuvo su ex pareja.

ESTRENA OBRA

Pablo Perroni continúa trabajando en el teatro, la próxima semana estrena la obra Sólo quiero hacerte feliz. Un proyecto que reúne tres obras, pero que se pueden ver por separado o solamente una, y aún así entender bien la trama.

Esta trilogía fue escrita por el autor Alan Ayckbourn, está situada en los años 70 y el elenco lo completan Mariana Garza, Mariana Gajá, Mario Alberto Monroy, Yuridia del Valle y Carlos Rangel.

