María León enciende la red en impactante body rojo y la llenan de elogios | FOTO

María León ha dejado impactados a sus admiradores luego de publicar en sus redes sociales una serie de postales en donde se le ve ofreciendo su más reciente concierto en el Teatro Metropolitan y luciendo un look de infarto. La cantante se presentó ante su público portando diversos atuendos que la coronaron como la artista con la figura más espectacular.

por si esto fuera poco, la exvocalista del grupo Playa Limbo encendió las redes al modelar un impactante body rojo durante otro concierto que brindó en la Ciudad de México: "Gracias por brindar, cantar, bailar y reír conmigo… #CDMX qué bonitas historias nos regalamos",fue el texto con el que la cantante acompañó sus fotografías.

En las imágenes se ve a María León sonriente, entusiasmada y feliz de presentarse ante su querido público, con quien también posó para la cámara. Si bien no hay duda alguna que la artista cuenta con una envidiable figura, de nueva cuenta volvió a demostrar sobre el escenario que su talento va de la mano con su belleza, resultado de ejercicio y disciplina.

Fan de María León la llenan de elogios en redes

Esta serie de postales cautivaron a los seguidores de María León, quienes reaccionaron al post con decenas de mensajes de cariño: "Te amo tantísimo!! Eres enorme y no solo por tu talento, sino por tu sencillez y calidad humana"; "Ame cada minuto de este Alquimia, gracias por tanto amor hermosa"; "Bellísima"; "Te amooo maria" y "Eres increíble" han sido solo algunos de los comentarios que sus seguidores han dejado en la publicación.

Las reacciones también llegaron por parte de algunas celebridades, ya que Lucerito Mijares no dudó en darle "Me Gusta" al post, lo que parece indicar que también ha caído rendida a los encantos de la popular artista. Recientemente María León ha tenido que salir al paso de ciertas críticas que ha recibido de personas que aseguran que se ha operado.

Esto debido a que aseguran que ha cambiado mucho su físico hasta llegar a tener el escultural cuerpo que posee ahora, no obstante, ha sido ella misma quien negó que su espectacular figura sea resultado de cirugías estéticas: "Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido… porque no aguanto la anestesia", declaró.

Fue durante una entrevista que concedió la artista al programa "Venga la Alegría", en donde María León declaró que su actual aspecto es resultado de múltiples cambios que ha hecho en su vida: "Soy muy disciplinada con el ejercicio, soy muy disciplinada con la alimentación, he aprendido a honrar mi cuerpo, sabes que tenemos un solo paquete y hay que cuidarlo", aseguró la cantante.

SIGUE LEYENDO:

María León se roba todas las miradas con un con outfit de cuero: FOTO

María León explota contra quienes la critican; ¿confirma cirugías estéticas?

María León eleva la temperatura con atrevido baile desde el gimnasio | VIDEO