Irina Baeva eleva la temperatura con minifalda perfecta para primavera | FOTO

La actriz Irina Baeva es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, y también una de las famosas que da cátedra de estilo por su forma de vestir, como lo demostró este viernes con un coqueto look de minifalda perfecto para la temporada de primavera con el que elevó la temperatura en redes.

La guapa modelo, que es una de las famosas que ha destacado en México y es originaria de Rusia, en los últimos días a externado su preocupación por la situación que se vive en Ucrania, pues la actriz tiene familiares en aquella nación, con quienes afirma ya se puso en comunicación.

Baeva, de 29 años, es muy activa en las plataformas digitales, principalmente Instagram, donde no sólo revela aspectos de su vida profesional, también de su vida amorosa junto al actor Gabriel Soto, con el que lleva varios años de relación y con quien además este año podría llegar al altar.

Irina Baeva se luce en coqueto look de minifalda

Para comenzar el fin de semana con el mejor look, Irina compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3.5 millones de fans, una fotografía en la que se le ve luciendo un atuendo en color rosa y verde, en el que combinó un conjunto de minifalda y saco con sandalias de tiras.

Irina conquista las redes con sus atrevidos looks. Foto: IG @irinabaeva

Fue en sus historias de la popular plataforma en donde Baeva, que ha conquistado en más de una ocasión por sus looks en bikini, publicó la instantánea que se tomó para mostrar a sus millones de seguidores el look del día, pues acompañó la foto con la frase "outfit of the day".

En la imagen, en la que no se le ve por completo el rostro que está tapado con su celular, se observa a la guapa actriz luciendo un moderno conjunto de minifalda y saco en color rosa, el cual llevó con un crop top blanco y para hacer el match perfecto, sandalias de tiras amarradas a sus piernas y bolsa en tono verde.

