De espaldas, Norma Palafox sacudió el fin de semana

Nora Palafox es una de las futbolistas de nuestro país con más llegada al público y una de más queridas en redes sociales. Esto se debe a su encanto frente a las cámaras, la facilidad para desenvolverse y lo bien que hace las cosas con el balón en sus pies.

Palafox, de 23 años, ex jugadora de Chivas y actualmente militando en el club Pachuca, se ha ganado también un nombre en el deporte al conquistar el primer título de la Liga MX Femenil. Sin embargo, lejos de pensar que alguna vez no hubiera elegido el deporte como estilo de vida, dio certezas sobre como se podría haber visto de no ser atleta: “si no fuera futbolista, estaría vendiendo taquitos”.

Norma Palafox posando. Fuente: Instagram Norma Palafox.

La grandeza de esta delantera es que no tuvo dificultades para dejar el fútbol y luego regresar como si nada. Norma Palafox pausó su carrera profesional por competir en Extalón Estados Unidos, el cual ganó y después regresó a la Liga MX Femenil, para vestir los colores tuzos, a los cuales tiene un gran afecto: “Venir a Pachuca fue una de las mejores decisiones que he tomado, no me arrepiento para nada, lo único que he recibido es apoyo. Es una institución que siempre apoya al futbol mexicano femenil”.

Por otro lado, Norma Palafox no es solo una gran delantera y atleta, si no que en redes sociales, cuando tiene un rato, sube posteos donde enamora a sus hinchas y fanáticos, por su belleza y encanto. En su última publicación en Instagram la joven se mostró con calzas y un top deportivo negro, sumado a una campera del mismo estilo.

Norma Palafox posando. Fuente: instagram Norma Palafox.

Con la publicación Palafox no tuvo problemas en llegar a la barrera de los 181 mil likes y supera una considerable cifras de comentarios de parte de los usuarios de todas partes del mundo, que le hacen saber que haga lo que haga, siempre la eligen.