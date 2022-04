Uno por uno: estos son todos los tatuajes de Marc Anthony

El cantante neoyorkino Marc Anthony de 53 años, es uno de los artistas más importantes ya que con su carrera de más de 20 años en la música y en la actuación, Anthony ha logrado hacer valer su nombre. Más allá de su carrera, Anthony ha estado en los portales por sus romances y también por la cantidad de tatuajes que tiene, muchos de ellos relacionados a sus ex parejas.

El ‘Rey de la Salsa’, tal como es catalogado el cantante de 53 años, ha obtenido grandes premios, no solo como músico sino también como actor. Inició su carrera dentro del género del hip hop, pero, luego Anthony comenzó a componer canciones de salsa, que han llegado a ser número 1. Además, ha sido productor de otros artistas como Jennifer Lopez, de quien luego fue esposo y tuvo dos hijos.

Anthony, a sus 53 años. Fuente Instagram @marcanthony

Por otro lado, la vida personal y amorosa de Marc Anthony ha sido tema para la opinión pública ya que, fue muy conocido por haber estado en pareja con celebridades. Desde modelos, actrices y cantantes, han sido las compañeras de vida del músico. Con todas no tiene una buena relación, debido a que se encuentra en proceso judicial con dos de ellas. Se trata de Dayanara Torres, con quien tuvo un hijo y Shannon de Lima, a quien debe pasarles una manutención millonaria por año.

Actualmente, el neoyorkino de 1,73 metros está en pareja con la modelo paraguaya de 22 años Nadia Ferreira, quien fue finalista de Miss Universo. Hace algunos días, la actual novia se había molestado con Marc Anthony por un tatuaje que éste se había realizado cuando estaba en pareja. Pero, no es el único que tiene en su cuerpo.

Marc Anthony y sus tatuajes. Fuente Instagram @marcanthony

Son incontables los tatuajes que Marc Anthony se ha realizado. A sus 53 años, el autor de ‘Vivir mi vida’ tiene en su cuerpo el nombre de Madu (su ex pareja hasta 2021) y también uno de su ex pareja y madre de sus gemelos, Jennifer Lopez pero se los cubrió. El artista también tiene en su cuerpo la Estatua de la Libertad, tres cruces, la frase ‘Just Breathe’ y otros tatuajes llamativos que no tienen ningún significado en especial.