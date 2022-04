¿Qué fue de Lisandra Delgado, la bella actriz cubana de ‘Rápidos y Furiosos’?; así impacta en redes | FOTOS

Desde pequeña, la actriz Lisandra Delgado tuvo una atracción por el arte y participaba en actividades como ballet clásico, baile español y baile contemporáneo, así como gimnasia rítmica.

Tiempo después, a los 15 años, se le dio la oportunidad de participar en un concurso de belleza. A pesar de las dificultades económicas para adquirir ropa, pudo ganar el gran premio.

Esto llevó a la oriunda de Cuba a tomar clases de actuación en la agencia cubana Actuar y recibió un inmenso apoyo de Libia Batista, su directora de casting. Su primera aparición en el mundo de los escenarios fue en la producción americana ‘Papa: Hemingway en Cuba’.

Desde ahí ya no paró. Participó en otras producciones internacionales como la película francesa ‘Cabeza Madre’ y la película italiana ‘Questo non e un paese per Giovani’, además de estar en comerciales con algunas marcas como Lambert, Bucanero, Nestlé, Campismo, Cristal, entre otros.

Lisandra tuvo más popularidad cuando participó en ‘Fast & Furious 8’ o el reality show ‘Por Amor o Por Dinero’ de Telemundo. Asimismo, ha estado en diversos vídeos musicales con artistas como Enrique Iglesias, Gente de Zona o Jay Wheeler.

A pesar de su éxito, la actriz tuvo que dejar su país natal debido a los inconvenientes de visados para cumplir los contratos internacionales, problemas de pago y de oportunidades. Un ejemplo es cuando representó a Cuba en el Miss Grand Internacional, en donde no tuvo el apoyo de su país, por lo que siguió participando por sus propios medios.

Por ello se mudó a Madrid. Ahí estudios como Netflix y Universal reconocieron su talento como actriz, lo que le dio el impulso para seguir adelante con su carrera. Posteriormente se mudó a Estados Unidos y modeló en la fashion week para Sonjat Morgan.

Ahora, Delgado reside en Florida y fundó su propia empresa de representación artística llamada Multitalents Agency para ayudar a nuevos talentos.

