Andrés García: Guapa modelo de OnlyFans habría provocado su hospitalización; esto se sabe

Andrés García fue hospitalizado el pasado 9 de abril, lo que causó la preocupación del los fans del emblemático galán de cine y televisión. Ahora se sabe que antes de tener malestares, recibió la visita de una modelo de OnlyFans, a quien acusan de provocar la alteración del actor.

El 8 de abril, Andrés García, de 80 años, recibió gustoso a Karely Ruiz en su casa de Acapulco, Guerrero. La influencer y actriz de 21 años es conocida por su cuenta en la famosa plataforma de contenido exclusivo y por ser parte de 'Multimedios', televisora de Nuevo León.

En una entrevista para la revista TvNotas, la modelo dio a conocer un poco de como se dio su encuentro, en el que conversaron y el protagonista de 'Pedro Navajas' la consintió. “Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, declaró a la publicación.

Karely Ruiz y Andrés García Foto: Multimedios/ Tv Notas.

Karely reveló que Andrés García era su amor platónico, así que disfrutó de este momento junto al actor quien no paró de mirarla y tomarla por la cintura, según demuestran las imágenes recuperadas por TvNotas que platicó con la modelo e influecers después de que se diera a conocer que el histrión tuvo que ser hospitalizado tras su visita.

La también actriz se encontraba con García, de 80 años, para hacer una colaboración para su página de Facebook, así que mientras Andrés se preparaba para la entrevista, Karely disfrutaba de la alberca en la casa del histrión.

Andrés García es hospitalizado

El 9 de abril, el protagonista de 'Tú o nadie' compartió en sus redes sociales que fue hospitalizado, esto para que le hicieran una transfusión para tratar un trastorno sanguíneo llamado anemia aplásica. En este proceso ha estado con él su esposa Margarita Portillo, quien ya no vive con él.

“Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”, indicó Karely, quien también se hizo viral al declarar que mantiene a toda su familia gracias a OnlyFans.

Foto: FB @OficialKarelyRuiz

