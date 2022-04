Karol G eleva la temperatura con un ajustado body

Karol G volvió a confirmar su increíble belleza en las plataformas virtuales. La cantante de 31 años compartió este domingo cinco fotografías que se llevaron todas las miradas entre sus millones de fans de alrededor del mundo. La latina oriunda de Medellín lució un ajustado body animal print. Además, complementó su look con su cabello recogido, lentes de sol y un delicado make up.

“Ok… llegó la hora mañana los quiero ver con un look bien Chimba, list@s pa conseguir novi@, que se les marque el pantysito Moschino, readys pa quedar sin voz y CON EL PELO AZUL!!!! COACHELLA LLEGÓ LA BICHOTAAAAAAAAA HPTAAAA!!!” fue el simple y promocional pie de foto que escogió la ex pareja de Anuel AA para su post.

Esta mencionada publicación de Karol G cosechó en Instagram más de 4.7 millones de likes y más de 45 mil comentarios. “Cuerpazo a romper proud of you mi karo has trabajado durísimo y se ven los resultados te amo estamos ready”, “Eres reelinda y talentosa, soy fans tuyo me encantan todas tus canciones sigue adelante aquí tus fans siempre vamos a estar contigo” y “Quién más quedó con el ojo triangular??? Eso, me encanta cómo ella disfruta y muestra su feminidad con orgullo y valentía, pienso que así debe ser… ” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la talentosa colombiana en tan solo unas horas.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G

Por otra parte, Karol G se encuentra en plena gira musical, donde visitará varias ciudades de Latinoamérica durante los próximos meses. Los fans de la intérprete de "Tusa" están más que felices con tener la posibilidad de ver en vivo a su artista preferida tras dos años de pandemia.

Este fin de semana Karol G fue una de las principales figuras del Coachella, el festival de música de California, Estados Unidos. Además de la “Bichota” se presentaron otros grandes artistas como Nicki Nicole y Nathy Peluso.