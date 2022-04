Netflix: 3 películas imperdibles para ver del 17 al 24 de abril

Los últimos días de las vacaciones de Semana Santa, nos sigue dejando nuevos títulos en la plataforma de streaming Netflix. En la tercera semana de abril, entre las novedades tendremos desde clásicos hasta proyectos mexicanos de muy buen recibimiento entre el público.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir alguna de las películas, te dejamos tres películas nuevas que puedes ver del 17 al 24 de abril.

En este artículo te compartimos una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por Netflix. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y pareja.

La fierecilla indomable (Poskromienie zlosnicy)

2022 | Duración: 112 minutos | Polonia | Calificación de 3.6 sobre 10 en filmaffinity.com |

Poskromienie zlosnicy. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Esta nueva película polaca nos recuerda por su título a la famosa obra de Shakespeare “La fierecilla domada”, sin embargo nos presenta una narración original.

En ella se nos cuenta la historia de una científica desconsolada que vuelve a su pueblo para empezar de nuevo, mientras que su hermano contrató a un guapo desconocido para convencerla de que venda sus tierras.

Reparto: Piotr Cyrwus, Jan Kardasinski, Magdalena Lamparska, Dorota Landowska, Adam Malysz, Piotr Polk, Mikolaj Roznerski, Tomasz Sapryk, Magdalena Schejbal, Dorota Stalinska, Elzbieta Trzaskos, Mariusz Wach y Slawomir Zapala.

Rush: pasión y gloria (Rush)

2013 | Duración: 123 minutos | Reino Unido | Calificación de 7.2 sobre 10 en filmaffinity.com |

Rush. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Esta impresionante cinta nos narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre todo en 1976, cuando Lauda sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida.

Reparto: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Pierfrancesco Favino, Natalie Dormer, Christian McKay, Stephen Mangan, David Calder, Alistair Petrie, Julian Rhind-Tutt, Colin Stinton y Jamie Sives.

No confíes en nadie: Tras la pista del rey de las criptomonedas (Trust No One: The Hunt for the Crypto King)

2022 | Duración: 90 minutos | Reino Unido | Al 88 por ciento de los Usuarios de Google les gustó esta película |

Trust No One: The Hunt for the Crypto King. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Solo hay una regla en el mundo de las criptomonedas: no confíes en nadie. 250 millones de dólares en Bitcoin desaparecen de QuadrigaCX, donde en su momento se dio el mayor intercambio de criptomonedas en Canadá y la única persona que podría recuperarlos muere misteriosamente.

La codicia es un asunto de vida o muerte en este documental de crímenes reales sobre el auge y la caída de QuadrigaCX, la enigmática muerte de su fundador Gerry Cotton y las víctimas que tuvieron que lidiar con las consecuencias.

SIGUE LEYENDO

Netflix: 3 películas NUEVAS imperdibles para ver del 13 al 18 de abril

Netflix: 3 películas de terror que no te dejarán dormir y debes ver del 12 al 17 de abril