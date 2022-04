Erika Buenfil eleva la temperatura con topless y flores | FOTO

Vaya sorpresa que se llevaron los seguidores de Erika Buenfil, quien la mañana de este domingo de resurrección compartió una foto inédita y con la que dejó poco a la imaginación al hacer un topless con el que sus fanáticos aseguraron que es la mujer más hermosa.

"La reina de TikTok" ahora se encuentra dispuesta a coronarse en Instagram, donde además de divertidos videos, comparte sus mejores looks con los que ha comprobado que la edad no es impedimento para lucir a la moda y la gran prueba es que se ha convertido en todo un referente del estilo para las mujeres de más de 50 años, que no quieren dejar de lucir preciosas.

Erika Buenfil siempre tiene los looks más acertados para mujeres maduras. (Foto: Archivo)

En topless, la apuesta más atrevida de Erika Buenfil

Ahora, la actriz de "Vencer el pasado" llegó a confirmar que también puede apostar por la sensualidad para lucir más hermosa que nunca y, sobre todo, para darle la bienvenida a la pascua al sólo posar con un arreglo de flores y un maquillaje de impacto.

Por medio de Instagram, Erika Buenfil compartió una nueva foto para desear felices pascuas a sus fans, pero lo que se robó la atención de todos fue que hizo topless y para ello sólo cubrió su cuerpo con un arreglo con flores rojas y amarillas. Con este look, la famosa también dejó ver unos hombros brillantes, un toque muy playero.

En la foto, la actriz luce un peinado con ondas suaves en su cabellera rubia XL, así como unos aretes largos; sin embargo, con lo que más cautivó fue con un maquillaje de sombras oscuras y pestañas largas con labial rojo, con el que luce más sensual que nunca.

Así sorprendió a sus fans esta mañana. (Foto: Instagram @erikabuenfil50)

